26. Juli 2018, 09:55 Uhr Sommerwetter Cool bleiben

Supersommer, Badewetter, blauer Himmel - wenn nur die Hitze nicht wäre! Wie man tropische Nächte übersteht, kühlen Kopf bewahrt und in Shorts eine gute Figur macht.

Von Violetta Simon

Was für ein Sommer. Seit Wochen nichts als schönes Wetter, blauer Himmel und Sonnenschein von früh bis spät. Regen? Bestenfalls in Form kurzer Schauer und Wärmegewitter, die den Staub von den Straßen spülen. So wird aus Hitze tropische Schwüle - Urlaubsfeeling pur.

Und was tut Deutschland? Schwitzt. Fächelt. Jammert. Dabei ist die heißeste Phase noch gar nicht überstanden, die so genannten Hundstage haben gerade erst begonnen. Wettervorhersagen zufolge läuft der heiße Sommer bis Ende Juli zur Höchstform auf und hält sich bis weit in den August hinein. Die Temperaturen erreichen bis zu 37 Grad. Abkühlung gibt es nur in Form lokaler Gewitter.

Wie es im August weitergeht, hängt davon ab, wer gewinnt: Das Hochdrucksystem über Westrussland und Skandinavien oder die einströmenden Tiefdruckwirbel zwischen Grönland und Island. In jedem Fall ist am Wochenende weiterhin mit hochsommerlichen Temperaturen zu rechnen, der Deutsche Wetterdienst warnt vor hoher UV-Strahlung und rät dringend zu Sonnenschutz beim Aufenthalt im Freien.

Hier ein paar Tipps:

So wohnt es sich kühler

Kalt duschen sorgt nur kurzfristig für Abkühlung, besser ist lauwarmes Wasser. Auch nasse Laken vor die Fenster zu hängen, ist hilfreich: Die Feuchtigkeit verdunstet und kühlt die Luft. Elektronische Geräte wie Fernseher, Computer, Lampen und Steckerleisten sollten ausgeschaltet sein - sie erzeugen Wärme und heizen den Raum auf.

So überstehen Sie nächtliche Tropenhitze

Nackt ins Bett zu gehen, ist immer eine feine Sache - hilft allerdings wenig gegen Hitze. Zudecken sollte man sich auch bei 30 Grad Außentemperatur, zumindest mit einem Laken. Nachts kühlt das Schlafzimmer ab, und wenn Sie schwitzen, können Sie sich ohne Decke leicht erkälten. Am besten eignet sich Seersucker- oder Perkal-Bettwäsche. Meteorologe Simon Trippler empfiehlt extrem coole Nachtwäsche: "Vor dem Zubettgehen den Pyjama beziehungsweise das Nachthemd oder die Bettbezüge für längere Zeit ins Eisfach legen". Hier finden Sie weitere zehn Tipps, wie Sie gut schlafen können.

Darum sollten Sie nachsalzen

Lassen Sie im Biergarten lieber die Finger von fettiger Schweinshaxe und Spareribs. An heißen Tagen ist leichte Kost wie Fisch, Gemüse und Obst angesagt. Besonders eignen sich Obst- und Gemüsesorten mit einem hohen Wassergehalt wie Äpfel oder Gurken und Tomaten, aus denen man eine kalte Gazpacho zubereitet. Auf jeden Fall sollte man unbedingt ausreichend trinken. Da der Körper bei Hitze mehr Natrium verbraucht, raten Experten, natriumreiches Mineralwasser zu trinken oder das Essen mit einer Extraprise Salz zu versehen.

Machen Sie es sich bequem

Frohe Botschaft für Faulenzer: Körperliche Anstrengungen sind zu vermeiden. Aber bitte nicht in der prallen Sonne ausruhen. Roter Kopf, Unruhe sowie Kopf- und Nackenschmerzen sind ein eindeutiges Zeichen für einen Sonnenstich - dann heißt es schleunigst in den Schatten und ins Kühle. Lebensgefährlich kann es für Sportler oder empfindliche Menschen werden, die sich bei hohen Temperaturen verausgaben oder überanstrengen. Bei einem Hitzschlag kann die Körpertemperatur auf über 40 Grad ansteigen.

Darum sollte das Auto stehen bleiben

Ab einem Wert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wird Ozon-empfindlichen Menschen von Anstrengungen im Freien abgeraten. Derzeit nähern sich die Werte dieser Schwelle, vor allem in Westdeutschland - am Niederrhein und im Rhein-Main-Gebiet werden sie erreicht oder gar überschritten. Auch wenn der Warnwert von 240 Mikrogramm nicht erreicht wird: Bei einer so starken Ozonbelastung sollten Autofahrer ihren Wagen stehenlassen.

So können Sie den Bäumen und Blumen helfen

Wie schön, dass Urban Gardening im Trend liegt: Auch Straßenbäume brauchen Wasser - und zwar kräftig. Aber bitte kein Aktionismus: Das zuständige Gartenamt ruft bei Bedarf in seiner jeweiligen Region dazu auf, die Bäume vor der eigenen Haustür zu wässern. Einmal wöchentlich sechs Eimer Wasser seien besser als einmal am Tag nur ein bisschen.

So überstehen Haustiere die Hitze

Im Unterschied zum Menschen können sich die Tiere nicht durch Schwitzen über die Haut abkühlen, sondern nur durch Trinken oder Hecheln. Sorgen Sie daher stets für einen kühlen Rückzugsort und verlegen Sie Spaziergänge in die Morgen- oder Abendstunden. Lassen Sie Ihr Tier niemals alleine im Auto! Ein geöffnetes Fenster genügt in keinem Fall zur Abkühlung, innerhalb weniger Minuten kann das Fahrzeug zur tödlichen Falle werden. Hunde mit heller Haut bitte nicht rasieren, die Vierbeiner können Sonnenbrand bekommen. Kühle Wannenbäder? Bloß nicht. Kaninchen etwa können sich schnell erkälten. Auch von Ventilatoren in Käfignähe raten Experten ab. Wichtig: Trinkschalen, auch für Vögel im Garten oder auf dem Balkon, sollten täglich heiß auswaschen werden. Im abgestandenen Wasser bilden sich schnell Krankheitserreger. Lesen Sie hier weitere Tipps für Haustierbesitzer.

Darum gehören Smartphones in den Schatten

Schon bei 35 Grad Celsius überhitzen Akku, Display und Kunststoffgehäuse. Der Akku verliert seine Leistungsfähigkeit. Flüssigkristalle im Display werden beschädigt, was zu Anzeigefehlern führen kann. Auch das Kunststoffgehäuse eines Smartphones kann sich durch Hitze verformen, im schlimmsten Fall fängt es sogar Feuer. Wird das Gerät vor Abkühlung wieder eingeschaltet, kann es zum Kurzschluss kommen. Daher besser bei Zimmertemperatur abkühlen lassen. Das Telefon zum Abkühlen in den Kühlschrank zu legen, ist keine gute Idee. Extremtemperaturen aller Art gefährden die Technik des Smartphones.

Hier ist es angenehm kühl

In Bayern bietet sich Hitzegeplagten ein Ausflug auf die Zugspitze an: Dort wurden am Mittwochmittag neun Grad gemessen. Auf Deutschlands mit fast 3000 Metern höchstem Berg wird es selbst im Hochsommer selten wärmer als 15 Grad. In der Skihalle Bottrop lässt sich für 25 Euro Eintritt ein Tag im künstlichen Schnee bei 0 Grad erleben. Idealer Zufluchtsort für Hitzegeplagte sind außerdem Kirchen mit dicken Mauern: In der Wallfahrtskirche Maria Bildstein etwa herrschen aktuell 15 Grad. Das ist einer digitalen Landkarte der Diözese Feldkirch zu entnehmen, in der 23 Gotteshäuser in Vorarlberg aufgeführt sind - sortiert nach Temperatur. Wenn Sie keine Zeit für solche Tripps haben, denken Sie an kühle Orte wie Winterberg, Regen und Kühlsheim.

So überstehen Sie den Bürotag

Eines gleich vorweg: Sorry, Männer, aber es gibt kein Recht auf kurze Hosen. Wer dennoch Shorts tragen will, sollte die Regeln kennen. Weder zu weit noch zu kurz sollten die Business-Shorts sein, wenn Sie ernst genommen werden möchten. Mindestens bis zum Knie sollten sie dann reichen, aus hochwertigem Stoff bestehen und keine Muster aufweisen. Dazu trägt man dunkle Socken und Lederschuhe - auch Kniestrümpfe sind erlaubt. Segelschuhe gehören dagegen in die Freizeit. Aber selbst wenn sie auf den Bermuda-Inseln zur klassischen Geschäftskleidung gehören: In Meetings hierzulande haben kurze Hosen nach wie vor nichts verloren.

So bleiben Sie cool

Wenn Shorts für Ihren Chef trotz allem inakzeptabel sind, ist Selbsthilfe angesagt, die unter die Haut geht: Waschlappen in eiskaltes Wasser tauchen und ein paar Tropfen China-Öl darauf träufeln. Jetzt den Körper damit abreiben und die Verdunstungskälte genießen. Für kühle Füße ein Paar Einlege-Sohlen über Nacht in den Kühlschrank (am besten in die Null-Grad-Zone) geben und vor dem Verlassen des Hauses in die Schuhe legen. Garantiert einen freshen Auftritt im Büro.