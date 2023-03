Shakiras musikalische Rache:Neues Lied, alte Leier

In dem Song "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", den die Sängerin mit dem Produzenten ZBizarrap veröffentlichte, teilt die Sängerin ordentlich gegen ihren Ex aus.

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Bei den allermeisten Kampfsportarten, ebenso wie bei Schulhofschlägereien, gibt es eigentlich eine goldene Regel: Wenn einer auf dem Boden liegt, ist Schluss. Spätestens hier ist man dann auch schon bei Shakira, nicht etwa, weil die Latin-Pop-Ikone in irgendeiner Form gewalttätig wäre, wohl aber weil die 46-Jährige in letzter Zeit einiges hat einstecken müssen, aber eben auch ordentlich austeilte, so sehr, dass sich mittlerweile die Frage aufdrängt: Reicht's jetzt nicht auch irgendwann mal?