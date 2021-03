Interview von Susan Vahabzadeh

Sexuelle Übergriffe auf Schauspielerinnen lösten 2017 die "Me Too"-Debatte aus. Seither versucht die Kinobranche, die Machtverhältnisse beim Dreh in den Griff zu bekommen - mit Koordinatorinnen und Koordinatoren für Sexszenen. In Deutschland kümmert sich Julia Effertz, eigentlich Schauspielerin und Literaturwissenschaftlerin, darum, dass sich die Darstellerinnen und Darsteller am Set sicher fühlen.