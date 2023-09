Arnold Schwarzenegger, 76, Ex-Politiker und Muskelprotz, feiert ein besonderes Jubiläum. "An diesem Tag vor 40 Jahren wurde ich amerikanischer Staatsbürger. Es ist einer der stolzesten Tage meines Lebens", schrieb er auf Instagram. "Ich verdanke Amerika alles. Geboren in Österreich, hergestellt in Amerika!" Dazu zeigte er Bilder aus jüngeren Jahren. In den USA gilt Schwarzenegger als Beispiel dafür, als Einwanderer den amerikanischen Traum verwirklichen können. Zwischen 2003 und 2011 war er Gouverneur von Kalifornien.

Detailansicht öffnen (Foto: Ursula Düren/dpa)

Senta Berger, 82, Schauspielerin, gendert nicht. "Gendern entspringt doch einem schlechten Gewissen der amerikanischen Gesellschaft, die weiß, wie sie und wen sie durch Jahrzehnte und Jahrhunderte diskriminiert hat. Und nun soll Gendern eine Art von eifriger Wiedergutmachung sein", sagte sie der Augsburger Allgemeinen. Sie fürchte, dass veränderte Endsilben und Sternchen die Inhalte verdeckten, an denen sich weitgehend nichts ändere. Sie selbst gendere nicht, so Berger. "Ich liebe meine Sprache und habe genügend Selbstbewusstsein, mich auch im generischen Maskulinum wiederzufinden. Wenn andere Geschlechtlichkeiten das nicht tun, sondern ein Sternchen angemessen halten, akzeptiere ich das selbstverständlich, solange ich nicht verbindlich zu dieser Schreibform gezwungen werde."

Detailansicht öffnen (Foto: Jon Nazca/REUTERS)

Felipe VI., 55, König von Spanien, hat eine Hochzeitsgesellschaft überrascht. Am Wochenende tauchte er in einem kleinen Dorf in Asturien auf, um sein Patenkind zum Traualtar zu führen. Die Hochzeitsgesellschaft traute ihren Augen nicht, als plötzlich der König in der Nähe der Küstenstadt Gijon vorfuhr, berichteten spanische Medien. Der Bräutigam, Felipe Lopez Sanchez, 32, Rechtsanwalt, ist eines von gut einem Dutzend Patenkindern des Königs. Die meisten sind Prominente, nicht so der Bräutigam. 1990 lernte der damalige Prinz von Asturien in San Esteban de Cuñaba ein schwangeres Pärchen kennen, das das erste Kind des Dorfes seit 20 Jahren zur Welt bringen sollte. Felipe bot sich als Taufpate an und wurde auch Namensgeber des Kindes.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Drew Barrymore, 48, Schauspielerin, will doch keine Streikbrecherin sein. "Ich habe allen zugehört und treffe die Entscheidung, die Premiere der Show zu unterbrechen, bis der Streik vorbei ist", teilte sie bei Instagram mit. Ihr fehlten die Worte, um sich aufrichtig zu entschuldigen und sie hoffe auf eine baldige Lösung für den Arbeitskampf. In Hollywood streiken Drehbuchautoren und Schauspieler seit Wochen. Die neue Staffel von Barrymores Show sollte eigentlich am Montag starten. Zuvor hatte es Kritik gehagelt und Proteste vor den Studios der Sendung in New York gegeben wegen ihrer Ankündigung, ihre Talkshow trotz der Streiks wieder aufnehmen zu wollen. Die Veranstalter der National Book Awards entzogen ihr einen Moderationsjob.