Detailansicht öffnen (Foto: Lukas Barth/dpa)

Wer hier sein Auto geparkt hat, findet es so schnell nicht wieder. Und wenn, dann muss es erst einmal von den Schneemassen befreit werden.

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas/Robert Haas)

Und zwar komplett, also auch auf dem Dach, wie die Polizei mitteilt. Winterreifen sind übrigens Pflicht - besser, man lässt das Auto gleich stehen.

Detailansicht öffnen (Foto: René Hofmann)

Balanceakt: Wenn der Schnee sich auf dem Sattel türmt, empfehlen sich auch für Radfahrer Winterreifen, wenn nicht gar Spikes.

Detailansicht öffnen Schnee München (Foto: René Hofmann)

Bei dem Anblick dürfte sich der ein oder andere dazu entschließen, auf Tauwetter zu warten. Überdachte Abstellplätze für Fahrräder - das wär doch mal was.

Detailansicht öffnen (Foto: Matthias Schrader/dpa)

Rund um die Landeshauptstadt ging am Samstag nichts mehr: Der Zugverkehr und alle Linien der S-Bahn im Außenbereich wurden eingestellt. In Ulm und in München mussten Fahrgäste die Nacht in Zügen verbringen.

Detailansicht öffnen (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Nicht jeder lässt sich von den Wetterverhältnissen aufhalten. Während der Brunnen mit dem "Fischerbuberl" kaum zu sehen ist unter der Schneehaube, zieht ein unerschrockener Jogger seine Bahn über den Wiener Platz in Haidhausen.

Detailansicht öffnen (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Die wirklich harten aber reiten die Welle im Englischen Garten. Der Eisbach hat seinen Namen nicht von ungefähr und ist selbst im Sommer nichts für Warmduscher.

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

Manchmal muss man sich selbst helfen: In Sendling macht ein Mann mit einer Schneefräse den Weg frei.

Detailansicht öffnen (Foto: René Hofmann)

Wenigstens einer fühlt sich wohl: Perfekte Wetterverhältnisse für diesen Herrn.

Detailansicht öffnen (Foto: René Hofmann)

Vorübergehend außer Betrieb: Hat hier womöglich ein Schneemann beim Dunking seine Spuren hinterlassen?

Detailansicht öffnen (Foto: René Hofmann)

Dafür herrscht auf allen Hügeln der Stadt, die sich auch nur annähernd zum Rodeln eignen, Hochbetrieb - wie etwa im Hypopark in Haidhausen.

Detailansicht öffnen (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Anders als in Fröttmaning: Die Allianz Arena ist gesperrt, das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Union Berlin wurde aufgrund der Wetterlage abgesagt.