Detailansicht öffnen (Foto: Jussi Nukari/dpa)

Victoria, 46, Kronprinzessin von Schweden, hat neuerdings einen Nebenjob. Die Tochter von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia wird künftig bei den Vereinten Nationen als Sonderbotschafterin des UN-Entwicklungsprogramms UNDP im Einsatz sein, um sich für die UN-Nachhaltigkeitsziele einzusetzen. Das sei eine "große Ehre" für sie, sagte Victoria bei der offiziellen Ernennungszeremonie in Stockholm. "Ich freue mich darauf, mich in die Arbeit zu vertiefen, um viele der schwierigen Herausforderungen zu verhindern, vor denen die Welt heute steht." Neben Victoria arbeiten auch Schauspieler Antonio Banderas, Künstler Olafur Eliasson und Schauspielerin Connie Britton ehrenamtlich für UNDP.

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Nico Santos, 30, Singer-Songwriter, will für sein erstes Kind Elternzeit nehmen. "Wir erwarten Familienzuwachs", schrieb der 30-Jährige auf Instagram. Er wolle um die Zeit des Termins nur für seine Familie da sein, schrieb Santos weiter. "Das heißt aber, dass ich deshalb die Tour vom Frühjahr 2024 in den Herbst 2024 verschieben muss." Der Sänger hatte seine langjährige Freundin Aileen im vergangenen Jahr geheiratet.

Detailansicht öffnen (Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS)

Pink, 44, Sängerin, räumt ihrer Familie auch auf Tour höchste Priorität ein. Der US-Superstar sollte am Dienstag und Mittwoch in der Stadt Tacoma im US-Bundesstaat Washington auftreten, sagte die zwei Konzerte in den USA jedoch ab. "Medizinische Probleme in der Familie erfordern unsere sofortige Aufmerksamkeit", hieß es in einem Statement auf Instagram. Die beiden Shows der "Summer Carnival"-Tour müssen nun verschoben werden. Die Sängerin entschuldigte sich und schickte ihren Fans "Liebe und Gesundheit".

Guido Maria Kretschmer, 58, Modedesigner, plädiert für mehr Mut zum Vergessen. In seinem neuen Buch "19 521 Schritte" gibt der Shopping-Queen-Juror Tipps für einen sensiblen Umgang mit dementen Menschen. "Ich glaube, dass es den Angehörigen von Demenzerkrankten eine Leichtigkeit geben könnte, wenn man bei den Erinnerungslücken mitspielt", sagte der Fernsehmoderator im Interview mit der Bild. Kretschmer, dessen Mutter an Demenz erkrankt ist, könne sich "super darauf einlassen", empfinde es "sogar als Bereicherung, wenn man für einen Moment seinem eigenen Leben aus dem Weg gehen kann".