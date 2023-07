Griechenland:Hitze und Waldbrände wüten weiter - 46 Grad erwartet

Tausende freiwillige Helfer kämpfen gegen die Flammen im Südosten von Rhodos. Italien will wegen des Extremwetters in mehreren Regionen den Notstand ausrufen. Der Mittwoch soll noch mal sehr heiß werden.

"Wir befinden uns im Krieg mit dem Feuer", sagt Kyriakos Mitsotakis, der griechische Premierminister. In den Regionen, wo die Waldbrände seit Tagen wüten, geht es tatsächlich um Leben und Tod. Das zeigt auch die Aussage eines Mannes, der auf Rhodos lebt, wo das Feuer verheerende Schäden angerichtet hat. "Ich werde hier sterben, wenn es sein muss. Ich liebe diese Insel", sagt er den Tränen nahe.

Mindestens 3000 freiwillige Helfer sind nach Berichten des staatlichen Rundfunks aus allen Regionen der Insel nach Gennadi und Lindos gekommen, jenen zwei Orten, die besonders stark betroffen sind. Laut Medienberichten ist es den Helfern in der Nacht zum Mittwoch gelungen, das beliebte Feriendorf Gennadi zu retten.

Touristen sind inzwischen nicht mehr in Gefahr. Viele der Menschen, die am Samstag im Sicherheit gebracht worden waren, sind bereits abgereist. Der Reiseveranstalter FTI teilte am Dienstagabend mit, bis zum Sonntag alle Buchungen mit Reisezielen in die von Waldbränden betroffenen Regionen im Südosten von Rhodos abzusagen. Tui hat bis einschließlich Freitag alle Flüge auf die Ferieninsel storniert, für Reisen in den Süden von Rhodos gilt dies bis einschließlich Sonntag. DER Touristik sagte bis einschließlich Samstag alle Reisen in den Süden der Insel ab.

Am Mittwoch soll es nochmal bis zu 46 Grad Celsius heiß werden

Der griechische Zivilschutz meldete, dass der Mittwoch noch einmal extrem heiß werden soll - bis 46 Grad Celsius, vielleicht sogar mehr. "Es ist ein explosiver Cocktail. Hitze, Winde und Brände", sagte eine Meteorologin. Für fast die Hälfte Griechenlands herrscht am Mittwoch höchste Brandalarmstufe. Das Ende der Hitze werde am Donnerstag kommen. Dann werden nur noch Temperaturen um die 35 Grad erwartet.

Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarčič, warnte am Dienstagabend auf Twitter: "In den kommenden zwei Tagen wird die Feuergefahr im Mittelmeerraum voraussichtlich extrem hoch bleiben."

Eine Karte des griechischen Zivilschutzes zeigt an, wo die Brandgefahr besonders hoch ist:

Ein Blick auf den Fire Weather Index des Europäischen Waldbrandinformationssystems Effis zeigt, wie sich die Waldbrandgefahr dieses Jahr in ganz Europa entwickelt hat:

Unzählige Tiere verendeten in den vergangenen Tagen, teilten Tierschutzorganisationen mit. Ersten Schätzungen zufolge sollen allein auf der Insel Rhodos 150 Quadratkilometer Wald und landwirtschaftlich genutztes Land zerstört worden sein, berichtete der staatliche Rundfunk.

Auf Euböa, wo am Dienstag ein Löschflugzeug abstürzte und zwei griechische Piloten ums Leben kamen, sah die Lage am Mittwochmorgen besser aus als in den vergangenen drei Tagen. So berichtete es der staatliche Rundfunk. Auch auf Korfu konnten laut staatlichem Regionalsender die kleineren Brände im Norden der Insel gelöscht werden.

Auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika haben Waldbrände in der Nacht zum Mittwoch mehr als 200 Hektar Land zerstört. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin schrieb auf Twitter, dass wegen des Feuers auch das Kloster von Corbara im Norden der Insel geräumt worden sei.

Fünf italienische Regionen vor dem Ausnahmezustand

In Italien sind im Zusammenhang mit den Extremwetter-Ereignissen fünf Menschen ums Leben gekommen. Während es in Norditalien starke Unwetter mit Hagel und Wind gab, wüten im Süden immer noch heftige Waldbrände. Am Mittwoch will der italienische Katastrophenschutzminister den Notstand für die betroffenen Regionen verkünden, meldete die Nachrichtenagentur Ansa.

Detailansicht öffnen Auch auf Sizilien werden Menschen, Tiere und Orte von Waldbränden bedroht. (Foto: Alberto Lo Bianco/LaPresse/dpa)

Auf Sizilien wurden drei Menschen Opfer der Brände rund um Palermo, ein Mensch kam in Kalabrien ums Leben. In der Lombardei wurde in der Nacht auf Dienstag eine 16-Jährige von einem umfallenden Baum erschlagen.

Der italienische Minister für Katastrophenschutz, Nello Musumeci, plant, am Mittwoch den Notstand für die Regionen Lombardei, Sizilien, Venetien, Emilia-Romagna und Friaul-Julisch Venetien auszurufen. In der Sitzung des Ministerrats wird auch über Hilfsgelder beraten - der Schaden beläuft sich laut Schätzungen der italienischen Nachrichtenagentur bereits auf Hunderte Millionen Euro.