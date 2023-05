Micheal J. Fox, 61, ehemaliger US-Schauspieler, glaubt nicht daran, 80 Jahre alt zu werden. "Es wird immer härter, jeden Tag wird es härter", sagte der vor mehr als 30 Jahren an Parkinson erkrankte "Zurück in die Zukunft"-Star in einem Interview des TV-Senders CBS. Durch mehrere Stürze nach einer Tumor-Operation an der Wirbelsäule habe er sich zuletzt Arme, Ellbogen, Hand und Knochen im Gesicht gebrochen, erzählte er. In dem Interview war zu sehen, dass Fox seine Bewegungen beim Sprechen nur schwer kontrollieren konnte. Er lasse sich aber dennoch nicht unterkriegen. "Wenn man etwas finden kann, wofür man dankbar ist, etwas, worauf man sich freuen kann, dann macht man weiter."

Margot Käßmann, 64, evangelische Theologin, sieht eine neue "Hexenverfolgung". Heute seien es beispielsweise Politikerinnen oder Journalistinnen, die mit Morddrohungen überzogen oder beleidigt würden, schrieb die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland in der Bild am Sonntag. Es sei nachgewiesen, dass Frauen in sozialen Netzwerken massiver angegriffen würden als Männer. Käßmann äußerte sich anlässlich der auch "Nacht der Hexen" genannten Walpurgisnacht in der Nacht auf den 1. Mai. "Lasst uns also kluge Frauen feiern heute Nacht. Dann kann Hexe zum Ehrentitel werden."

Camilla, 75, neue britische Königin, wird nach ihrer Krönung am 6. Mai eine eigens hergestellte Robe mit Insektenmotiven tragen. Das Kleidungsstück, eine Art Umhang, ist aus violettem Samt, mit Goldfäden bestickt und kunstvoll verziert. Kosten und Länge der Schleppe sind nicht bekannt. "Zum ersten Mal sind Insekten, darunter Bienen und ein Käfer, auf dem Krönungsgewand zu sehen, die sich auf die Themen Natur und Umwelt beziehen und die Zuneigung Ihrer Majestäten zur Natur widerspiegeln", hieß es aus dem Palast. Um Camillas Ehemann König Charles III. zu würdigen, ist Rittersporn, eine seiner Lieblingsblumen, in das Motiv eingearbeitet, Maiglöckchen erinnern an Camillas Schwiegermutter Queen Elizabeth II. König Charles III. nutzt die Roben seines Großvaters König George VI. von dessen Krönung 1937.

Florian Henckel von Donnersmarck, 49, Regisseur, blickt seinem 50. Geburtstag gelassen entgegen. "Wenn man sieht, mit welcher Kraft die Achtzigjährigen sich in Amerika um die Präsidentschaft prügeln, dann mache ich mir über die fünfzig nicht so viele Gedanken", sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Der Oscar-Preisträger ("Das Leben der Anderen"), der an diesem Dienstag Geburtstag feiert, kann sich vorstellen, dass ein höheres Alter in seinem Job sogar hilfreich ist. Auch Alfred Hitchcock habe seine bekanntesten Filme - "Fenster zum Hof", "Vertigo", "Psycho", "Die Vögel" - erst in seinen Fünfzigern und Sechzigern gedreht.

Rolando Villazón, 51, Opernsänger, kann sich ein Leben ohne Bücher nicht vorstellen. "Ich lese mindestens ein Buch pro Woche", sagte der Sänger und Regisseur am Rande einer Neuproduktion von Monteverdis "L'Orfeo" an der Semperoper in Dresden. Aktuell lese er deshalb viel aus dem Bereich der "novela picaresca", den Schelmenromanen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Der Mexikaner hat selbst schon drei Romane geschrieben. Ein viertes Buch wolle er in "neobarocker Sprache" schreiben. "Ich bin literarisch und musikalisch gern in derselben Zeit unterwegs."