Motsi Mabuse bewertet auch in der britischen Tanzshow "Strictly Come Dancing" die Teilnehmer.

Motsi Mabuse, 41, südafrikanisch-deutsche Tänzerin, hat eine royale Einladung angenommen. König Charles III. habe sich gewünscht, dass sie am Staatsbankett im Schloss Bellevue teilnimmt, berichtet die Bild. Mabuse ist nicht nur in Deutschland Jurorin der Tanzsendung "Let's Dance", sondern bewertet auch in der britischen Version "Strictly Come Dancing" die Teilnehmer. Charles soll ein Fan der Show sein. "Es ist eine große Ehre und Freude, dass seine Majestät meinen Ehemann und mich zum Staatsbankett durch den Bundespräsidenten eingeladen und den Wunsch geäußert hat, meinen Mann und mich kennenzulernen", sagte Mabuse der Bild. "Wir freuen uns sehr auf das persönliche Zusammentreffen mit den Königlichen Hoheiten und vielleicht tauschen wir uns ja auch etwas über Tanzen aus. 'Strictly Come Dancing' im Buckingham Palace wäre ein Traum."

Theo Koll, 64, Fernsehmoderator, hat ein ausgeklügeltes Sockensystem. "Ich habe 60 Paar anthrazitfarbene Kniestrümpfe von derselben Marke", sagte Koll dem Stern in einem Interview. So müsse er morgens nicht überlegen, welche Strümpfe er anziehen wolle. "Und wenn einzelne Strümpfe verloren gehen, muss ich den anderen nicht wegwerfen, weil sich früher oder später ein zweiter Einzelgänger findet." Er setze auf dezente Kleidung. "Wenn ich abends via TV bei so vielen Menschen zu Gast bin, dann ist es mir wichtig, dass sich niemand an der Kleidung stört", sagte der ZDF-Journalist. Kolls Markenzeichen ist der eng geknöpfte Tab-Hemdkragen. "Dieser britische Stil hat etwas von Uniform oder von Rüstung." Er gebe ihm ein Gefühl von Sicherheit.

Palina Rojinski, 37, Moderatorin, hat eine Beziehungsansage gemacht. "Ding Dong... eine kurze Durchsage: Ich wollte mitteilen, dass die Verlobung aufgelöst ist und ich mich seit längerem über meinen neuen Lebensabschnitt freue! Mir geht es wunderbar", schrieb Rojinski auf Instagram. "Ich verabschiede mich dann wieder in mein Privatleben und wünsche allen Peace, Love, Light and Harmony!" Rojinski hält ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. So kam es im Januar 2022 auch überraschend, als sie in einem Interview der Süddeutschen Zeitung eher beiläufig von ihrem Verlobten sprach. Auf die Frage, ob sie schon mal mit jemandem zusammen gewesen sei, der keinen Humor hatte - oder nicht ihren, sagte sie damals: "Tatsächlich nicht. Humor war mir schon immer wichtig, und mein Verlobter und ich haben einfach den besten Humor zusammen." Bis dahin war nichts über ihren Beziehungsstatus bekannt gewesen. Wer der Verlobte war, blieb unklar.

Sylvester Stallone, 76, US-Schauspieler, will seinen Beruf familienfreundlicher gestalten. "Deshalb machen wir eine Reality-Show, sodass ich die ganze Zeit mit ihnen zusammen sein kann", erzählte er der Deutschen Presse-Agentur. Er arbeite die ganze Zeit, "fast schon zu viel", lamentierte Stallone. "Die Trennung voneinander ist dabei das Schwierigste, das schafft viele Probleme." In seiner langen Karriere sei er wohl fast 20 Jahre unterwegs gewesen, rechnet Stallone vor. In der geplanten Reality-TV-Serie "The Family Stallone" will der Schauspieler zusammen mit Ehefrau Jennifer Flavin, 54, und den Töchtern Sophia, 26, Sistine, 24, und Scarlet, 20, Einblick ins Familienleben geben.