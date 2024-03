Kate, 42, Princess of Wales, war einkaufen. Das hat ein Augenzeuge der britischen Zeitung Sun berichtet. Er habe sie in einem Hofladen in Windsor gesehen, sie habe "glücklich" und "entspannt" gewirkt. Ein unscharfes Video soll sie nach dem Einkauf zeigen, lächelnd und sportlich gekleidet an der Seite ihres Mannes, Thronfolger William, 41, die Einkaufstüten trägt sie selbst. Allerdings wird in sozialen Medien bereits darüber diskutiert, ob die Frau wirklich Kate ist. Im Januar war die Princess of Wales am Bauch operiert worden und hatte sich seither fernab der Öffentlichkeit erholt. Vergangene Woche hatte sie dann ein Foto von sich und ihren Kindern veröffentlicht, das sich jedoch als manipuliert herausstellte und damit die Gerüchte über ihren Gesundheitszustand weiter anheizte.