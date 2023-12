Gundula Gause , 58, Moderatorin, musste aussetzen. Beim "Heute Journal" im ZDF am Montagabend hatte sie plötzlich Probleme, beim Vortragen des Nachrichtenblocks die richtigen Betonungen zu finden, und sprach dann immer undeutlicher. Zuletzt war sie nicht mehr im Bild zu sehen. "Gundula ist gerade etwas schwindelig geworden, aber Entwarnung: Es geht ihr wieder besser", sagte Kollegin Dunja Hayali zum Ende der Sendung, durch die sie allein weiterführte. In den sozialen Netzwerken kommentierten Zuschauerinnen und Zuschauer den Vorfall und zeigten sich angesichts von Hayalis Gesundheits-Update erleichtert. Gause ist seit 1993 Co-Moderatorin der Sendung.

Detailansicht öffnen (Foto: Ian West/dpa)

Céline Dion, 55, Sängerin, ist dankbar für die Unterstützung durch ihre Fans. Die Kanadierin leidet an einer seltenen neurologischen Krankheit, wie sie vor einem Jahr publik machte. Sie musste deshalb auch ihre Tournee absagen. Offenbar geht es ihr bis heute nicht besser: Ihre Schwester arbeite hart, habe aber "keine Kontrolle mehr über ihre Muskeln", sagte nun Claudette Dion, 75, einem kanadischen Fernsehsender. Trotzdem gebe sie die Hoffnung nicht auf, eines Tages auf die Bühne zurückzukehren. Viele Fans meldeten sich bei der Stiftung der Schwestern: "Die Leute sagen uns, dass sie sie lieben und für sie beten", so Claudette Dion.

Detailansicht öffnen (Foto: Jacob Schröter/dpa)

Reinhold Messner, 79, Bergsteiger-Legende, gibt Entwarnung. Fans waren beunruhigt, nachdem er auf Instagram folgenden Eintrag veröffentlicht hatte: "Ich komme ans Ende, das ist Tatsache! Aber ich gehe mit reinem Gewissen, wissend, dass ich ein guter Mensch war, mein Bestes gegeben habe, ein liebender Vater, ein guter Freund und ein guter Bruder war." Später erklärte der Südtiroler der italienischen Tageszeitung Corriere del Trentino: "Alles gut. Mir geht es bestens." Er befinde sich gerade auf dem Weg nach Indien, wo er den Jahreswechsel verbringen wolle. Den Post erläuterte er damit, dass er keine 70 Jahre mehr vor sich habe - und auch keine 20 mehr.

Detailansicht öffnen (Foto: Christoph Soeder/dpa)

Simon Verhoeven, 51, Regisseur, hat unter seiner Rolle als Sohn von Senta Berger, 82, Schauspielerin, gelitten. "Ich möchte meinem Sohn ersparen, dass er der Sohn 'von' ist - wie es bei mir der Fall war", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er selbst habe es nicht leicht gehabt, "etwas Eigenes" aufzubauen. "Ich wurde oft gefragt: Hat deine Mutter dir geholfen, diesen Job zu bekommen?" Das sei schwer gewesen. "Es ist ein harter Wettbewerb und es gab Startvorteile für mich, aber es gab auch Nachteile und eine Extraportion Häme, wenn was nicht funktioniert hat."

Detailansicht öffnen (Foto: Ian West/dpa)

Keith Richards, 80, Rolling Stones-Gitarrist, liebt auch nach 40 Jahren noch. Auf Instagram gratulierte er seiner Frau Patti Hansen, 67, zum Hochzeitstag und postete dazu ein altes Foto von der Feier. "Für Patricia - Alles Gute zum 40. Hochzeitstag!", schrieb er dazu. Auf dem Foto schneiden Richards und Hansen am Strand eine dreistöckige Hochzeitstorte an. Der britische Rocker schloss seinen Beitrag mit den Worten: "Ich liebe dich. Keith." Richards und das Model Hansen hatten sich 1979 im legendären New Yorker "Studio 54" kennengelernt. Das Paar hat zwei Töchter.