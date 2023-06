Amber Heard hat in Spanien ein neues Zuhause gefunden, Jennifer Lopez in Beverly Hills ein luxuriöses Haus gekauft, und Harrison Ford will sein Alter nicht verstecken.

Amber Heard, 37, US-Schauspielerin, hat in Spanien ein neues Zuhause gefunden. "Ich liebe Spanien so sehr", sagte sie in fließendem Spanisch Paparazzi, die das Gespräch auf Tiktok gepostet haben. Sie hoffe, länger dort zu leben, sie fühle sich sehr wohl. Auf die Frage, ob sie weitere Filmprojekte plane, antwortete sie: "Oh ja, ich mache immer weiter, so ist das Leben." Nach dem Prozess mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp hatte die Schauspielerin sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Detailansicht öffnen (Foto: Charles Sykes/dpa)

Lizzo, 35, US-Sängerin, wehrt sich gegen Kommentare über ihren Körper. In mehreren Social-Media-Posts antwortete sie auf Spekulationen, dass sie nur Fast Food esse oder gar nicht abnehmen wolle, weil das ihre Marke sei. "Ich versuche nicht, fett zu sein. Ich versuche nicht, dünner zu sein", twitterte Lizzo auf ihrem geschützten Account. "Ich versuche buchstäblich nur zu leben und gesund zu sein. So sieht mein Körper aus, selbst wenn ich super sauber esse und trainiere!" Dann fügte sie hinzu: "Ich hasse es hier."

Detailansicht öffnen (Foto: Joel C Ryan/dpa)

Harrison Ford, 80, alternder Indiana Jones, will selbständig vom Pferd steigen. Beim Dreh seines neuen "Indiana Jones"-Films habe er fremde Hilfe beim Abstieg vom Pferd abgelehnt. "Ich dachte: Was zur Hölle? Als würden Grapscher mich attackieren", schilderte Ford dem Magazin Esquire einen Moment am Filmset, als er gerade eine Reit-Szene aufgenommen hatte. "Ich sehe hinab, und da sind drei Stuntmänner, die sichergehen wollen, dass ich nicht aus dem Bügel falle." Er habe die Männer mit deutlichen Worten abgewiesen, sagte Ford. "Ich bin ein alter Mann, der von einem Pferd steigt, und ich möchte, dass das auch so aussieht!"

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Jennifer Lopez, 53, US-Sängerin, richtet sich häuslich ein. Zusammen mit ihrem Mann Ben Affleck, 50, hat sie sich ein Haus in Beverly Hills gekauft. Wie das Magazin tmz berichtet, sollen sie das Anwesen mit Blick auf Los Angeles für 60 Millionen Dollar gekauft und in bar bezahlt haben. Das Haus hat 12 Schlafzimmer, 24 Badezimmer und 15 Kamine. Neben dem Pool im Garten sollen sich im Haus ein Boxring, ein Kino, ein Weinkeller, ein Spa-Bereich und ein Haarsalon befinden. Das Paar hatte im Juli 2022 geheiratet.

Detailansicht öffnen (Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP)

Tallulah Willis, 29, Tochter von Bruce Willis, war von den ersten Krankheitssymptomen ihres Vaters persönlich gekränkt. Bruce Willis leidet an einer seltenen Form der Demenz, die sich anfangs durch "Reaktionslosigkeit" zeigte. "Er hatte mit meiner Stiefmutter Emma Heming Willis zwei Babys bekommen, und ich dachte, er hätte das Interesse an mir verloren", schreibt sie in einem Essay in der Vogue, "obwohl dies nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte, quälte sich mein jugendliches Gehirn mit einer fehlerhaften Rechnung: Ich bin nicht schön genug für meine Mutter, ich bin nicht interessant genug für meinen Vater." Inzwischen wolle sie ihm das Leben so schön wie möglich machen.