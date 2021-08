Detailansicht öffnen (Foto: Richard Shotwell/dpa)

Angelina Jolie, 46, Hollywood-Star, ist jetzt auf Instagram. Als ersten Eintrag postete sie einen handgeschriebenen Brief eines afghanischen Mädchens über dessen Angst vor den Taliban. Weil die Menschen in Afghanistan sich nicht mehr frei in sozialen Netzwerken äußern können, wolle sie helfen, die Geschichten und Stimmen derer, die um ihre Menschenrechte kämpfen, auf Instagram zu teilen. Jolie kritisierte scharf, dass afghanische Flüchtlinge "wie eine Last" behandelt werden würden. Sie gehörten mit zu den fähigsten Menschen in der Welt, schrieb Jolie. Sie habe viele Frauen und Mädchen getroffen, die sich eine Ausbildung wünschten und dafür gekämpft hätten. Jolie, langjährige Botschafterin des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR), forderte ihre Follower auf, sie bei Hilfsaktionen zu unterstützen.

Detailansicht öffnen (Foto: Jeremy Selwyn; Evening Standard/dpa)

Charles, 72, Prinz, hat erneut zu konsequenterem Klimaschutz aufgerufen. "Unsere Welt ist in der Krise, und egal, wo man ist, kein Land ist immun", schrieb der britische Thronfolger in einem Gastbeitrag für die MailOnline. Das hätten die verheerenden Waldbrände im Süden Europas, aber auch die Flutkatastrophen und Dürren der letzten Wochen und Monate "herzzerreißend" gezeigt.

Detailansicht öffnen (Foto: Roberto Pfeil/dpa)

Robert Ebner, 36, Sportholzfäller, ist dank seines Glaubens neuer deutscher Meister. Der Baden-Württemberger setzte sich in Gelsenkirchen gegen seine Konkurrenten durch und sorgte in einer Disziplin laut den Veranstaltern noch für einen Weltrekord: In 4,87 Sekunden habe er mit einer Spezial-Motorsäge drei Scheiben von einem senkrecht verankerten Baumstamm gesägt. "Ich habe immer an die Säge geglaubt und wollte es allen beweisen. Ich wollte Weltrekord schneiden und das Ding nach Hause bringen", wurde Ebner zitiert. Der Sieger hat nun nach Angaben eines Veranstaltungssprechers die Möglichkeit, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Detailansicht öffnen (Foto: Rui Vieira/AP)

Jürgen Klopp, 54, Fußballtrainer, hadert mit seinem Gesicht. Nach 46 Jahren trägt er keine Brille mehr. "Sie hat mich nie gestört. Ich habe mich total daran gewöhnt", sagte Klopp bei Bild TV. Da er ein kleines Problem im Auge habe, sei ein kleiner Eingriff notwendig gewesen. "Dieser Eingriff hat dazu geführt, dass ich im Moment ohne Brille sehr, sehr, sehr gut sehe", berichtete er. Er habe sich allerdings noch nicht daran gewöhnt, auf eine Brille zu verzichten. "Ich finde mein Gesicht komisch ohne Brille."

Detailansicht öffnen (Foto: Niyi Fote/dpa)

Andrea Bocelli, 62, italienischer Sänger, freut sich auf Umarmungen. "Ich habe die erzwungene Pause ertragen. Ich vermisse die Live-Beziehung mit dem lebendigen Publikum", sagte er der Zeitung La Repubblica. Diese Intensität sei über einen Computer nicht zu ersetzen. Bocelli erkrankte nach eigenen Angaben selbst an Covid-19. "Ich habe für zwei Wochen meine Stimme verloren zusammen mit meinem Geschmacks- und Geruchssinn", sagte er. Er sei frustriert gewesen.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Lara Mandoki, 31, Schauspielerin, fühlt sich von ihrem Vater inspiriert. Er sei im Alter von 21 Jahren aus Ungarn geflohen und habe sich eine beeindruckende Karriere aufgebaut. Leslie Mandoki, heute 68, produzierte dann Hits etwa für Jennifer Rush, Engelbert oder die No Angels. "Er hat sehr scharfe Sinne und nimmt alles um sich herum auf. Seine Kreativität und seine Leidenschaft sind beeindruckend", sagte die Schauspielerin.

Katie McCabe, 14, britische Seglerin, hat Großbritannien umsegelt. Auf dem hölzernen Boot "Falanda" war sie Ende Juni im südwestenglischen Exmouth aufgebrochen und beendete ihre Rundreise am Samstag, wie der Sender BBC berichtete. McCabe hofft darauf, einen Rekord gebrochen zu haben und als jüngste Person anerkannt zu werden, die die rund 3000 Kilometer lange Tour allein gemacht hat. Bislang hält der Brite Timothy Long den Rekord, der die britische Insel im vergangenen Jahr im Alter von 15 Jahren umsegelt hat.