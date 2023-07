Kylie Jenner, 25, US-Reality-Persönlichkeit, bereut ihre Schönheits-OPs. "Ich wünschte, ich hätte sie nicht machen lassen", sagte sie laut dem People-Magazin in der neuesten Episode der Reality-Doku "The Kardashians" und meinte damit ihre operierten Brüste. "Ich würde jedem raten, damit zu warten, bis man Kinder hat." Jenner erklärte erst kürzlich, dass sie, kurz bevor sie mit ihrer heute fünfjährigen Tochter Stormi schwanger geworden war, ihre Brüste operieren ließ. Weiter sagte sie, sie würde "untröstlich" sein, wenn ihre Tochter, wie sie, im Alter von 19 Schönheitsoperationen durchführen lassen würde.

Detailansicht öffnen Annika Lindgren (rechts) mit ihrer Großmutter Astrid und ihrem Bruder Anders im Jahr 1966. (Foto: IMAGO/OVE WALLIN/IMAGO/TT)

Annika Lindgren, Enkelin der bekannten Kinderbuchautorin, ringt mit dem Erbe ihrer Großmutter. "Unser Ziel ist immer, so wenig wie möglich am Original zu verändern und Astrids Sprache zu erhalten. Deshalb streichen wir lieber ein Wort, eine Passage oder ganze Kapitel", sagte sie der Zeit. "Astrid hätte niemals etwas geschrieben, was ein Kind verletzen würde", sagt sie. Deshalb hätten sich ihre Nachfahren dazu entschlossen, das N-Wort aus den neu aufgelegten Büchern der schwedischen Schriftstellerin zu entfernen. Dennoch könne man nicht ausschließen, dass sich Menschen von der Darstellung kolonialer Stereotype in den Pippi-Langstrumpf-Büchern verletzt fühlten. "Und das können wir nicht ändern oder korrigieren, indem wir ein Wort streichen. Wer weiß, vielleicht werden die Pippi-Bücher irgendwann nicht mehr gelesen." Man könne nicht vorhersehen, wie kommende Generationen auf die Texte blicken. "Vielleicht wird der Tag kommen, an dem wir den zweiten und dritten Band von Pippi Langstrumpf nicht mehr drucken. Aber so weit sind wir heute noch nicht."

Detailansicht öffnen (Foto: imageSPACE/imago images/MediaPunch)

Dennis Quaid, 69, US-Schauspieler, wurde von weißem Licht vom weißen Pulver abgebracht. Nach einer schweren Kokainsucht in den Achtzigerjahren habe ihn ein wachrüttelndes Ereignis von den Drogen geheilt. "Ich erinnere mich, wie ich nach Hause ging und eine Art weißes Licht erlebte, dass ich mich entweder tot sah oder im Gefängnis oder alles verlor, was ich hatte, und das wollte ich nicht", sagte er dem People-Magazin. "Wenn man mit der Sucht fertig ist, braucht man etwas, das dieses Loch füllt, etwas, das wirklich funktioniert, oder?" Es habe ihm geholfen, erneut die Bibel zu lesen, sagte Quaid, der in Texas in einer Baptistengemeinde aufgewachsen war. Zu der Zeit habe er eine persönliche Beziehung zu Gott aufgebaut. "Ich bin dankbar, dass ich noch hier bin, ich bin wirklich jeden Tag dankbar, dass ich am Leben bin."