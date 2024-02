John Travolta , 69, Schauspieler, tanzt jetzt auch den Ententanz. Als Gast des Musikfestivals im italienischen Sanremo führte Travolta zusammen mit dem Moderator der Show erst Tanzschritte aus seinen berühmtesten Filmen vor - von "Grease" bis "Pulp Fiction". Anschließend wurde Travolta angeleitet, "Il ballo del qua qua" zu tanzen, also die Bewegungen, die hierzulande als Kinder- und Karnevalslied namens "Ententanz" bekannt sind. Begleitet wurde er vom entsprechenden Lied auf Italienisch und Menschen in Entenkostümen im Hintergrund. Dazu sollte Travolta eine schnabelartige Kappe tragen, die er allerdings mit den Worten "Ich glaube, die passt mir nicht" ablehnte. Was er vom Tanz hielt, verriet der Schauspieler nicht.

Detailansicht öffnen (Foto: Gregor Fischer/dpa)

Ingo, angeblich 75, Flamingo, ist nicht mehr der älteste Bewohner des Berliner Zoos. "Ingo der Flamingo ist mit imposanten 75 Jahren altersbedingt von uns gegangen", teilte der Zoo auf Instagram mit. "In Berlin lebte der Rosa Flamingo seit 1955 - wahrlich eine Legende!" Nach Angaben des Zoos wurde Ingo laut der Inschrift an einem Ring seines Beins am 23. Juni 1948 in Kairo geboren. Die Beschriftung wurde erst vor einigen Jahren entdeckt. Was es genau mit dem Datum auf sich hat und ob Ingo wirklich an jenem Tag schlüpfte, lässt sich nicht zweifelsfrei klären. Der Zoo jedoch wertete es als Beleg für sein Mindestalter. Flamingos werden in freier Wildbahn durchschnittlich um die 30 Jahre alt.

Magdalena, 0, Flamingo, hat ihre Lebensretterin wiedergetroffen. Wie der Woodland Park Zoo in den USA berichtet, transportierte ein Tierpfleger im August 2023 mehrere seltene Flamingoeier aus dem Zoo von Atlanta zum Zoo nach Seattle, als der Brutkasten plötzlich kaputtging. Eine Flugbegleiterin reagierte schnell: Sie füllte Plastikhandschuhe mit warmem Wasser und organisierte Mäntel und Schals von Mitreisenden, um die Eier warmzuhalten. Kurze Zeit später konnten die sechs Flamingos, darunter Magdalena, erfolgreich schlüpfen. Nun hat die Flugbegleiterin Amber May die Nachwuchsflamingos im Zoo in Seattle besucht. "Ich fühlte mich geehrt und war überglücklich, dass die Küken geschlüpft waren - alle sechs", sagte sie laut Fluggesellschaft.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Ryan Gosling, 43, Ken, erklärt, wie man zum eitlen Pfau wird. Er schaue viel Reality-Fernsehen, sagte er dem US-Magazin Variety. Inspiration für seine Rolle im Film "Barbie" holte er sich demnach bei der Datingshow "Die Bachelorette". Wie Ken säßen auch die "Bachelorette"-Anwärter herum und warteten darauf, dass die Frau sie beachte. Die Männer in der Flirtshow würden oft mit nur einem einzigen charakteristischen Merkmal gezeigt, sinnierte Gosling. "Ein Typ ist der Brillenträger. Ein Typ hat den einen Ohrring." Um sich selbst von den anderen Kens im Barbieland abzuheben, habe sein Ken deshalb begonnen, einen Pelzmantel zu tragen. Es sei die schwierigste Rolle seines Lebens gewesen.