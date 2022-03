Schaum mich nicht so an

Jörg Schüttauf badet in Angesicht seiner Pokale. Juan Carlos will offenbar nach Spanien zurückkehren. Und Machine Gun Kelly lädt eine "Armee von Menschen" zu seiner Hochzeit mit Megan Fox ein.

Jörg Schüttauf, 60, Schauspieler, badet mit seinen Trophäen. "An meiner Badewanne gibt es dank einer außergewöhnlichen Architektur eine Ecke, einem kleinen Verschlag ähnlich", sagte er in einem ZDF-Interview. "Das ist der Platz, wo die Preise ihr Zuhause gefunden haben. Und wenn ich mal wieder zu heiß bade, beschlagen sie leicht. Und wenn sie nicht getrocknet sind, dann rosten sie noch heute." Seine erste Auszeichnung, den Nachwuchsdarstellerpreis beim 4. Nationalen Spielfilmfestival der DDR, habe er im Jahr 1986 "direkt aus der Hand des damaligen Kulturministers bekommen".

Wolke Hegenbarth, 41, Schauspielerin, hält Südafrika für kinderfreundlicher als Deutschland. Seit mehr als 20 Jahren ist sie regelmäßig in Südafrika, nun falle ihr der Unterschied bei ihrem zweijährigen Sohn auf. "Avi wird auf der Straße ständig angequatscht", sagte sie der Gala. Die Menschen würden sich zu ihm runterbeugen und Faxen machen. In Deutschland sei das anders. Dort "hat man oft das Gefühl, am liebsten denken sich die Leute die Kinder weg".

Juan Carlos, 84, früherer spanischer König, erwägt offenbar einen Umzug in seine Heimat. Laut seiner Biografin will er so schnell wie möglich zurück nach Spanien. "Er zählt die Tage", sagte die französische Schriftstellerin Laurence Debray der Nachrichtenagentur AFP. Debray gab an, ihn zuletzt im vergangenen Monat getroffen zu haben. Aktuell lebt Juan Carlos in Abu Dhabi im Exil. Anfang März hatte er bekanntgegeben, vorerst dort bleiben zu wollen. Er habe dort "gerade für diese Zeit meines Lebens Ruhe" gefunden. Nun hat er es sich möglicherweise anders überlegt.

Machine Gun Kelly, 31, US-Rapper, ist kein Freund von kurzen Gästelisten. "Ich habe so viele enge und beste Freunde, die in all den Jahren für mich da waren", erzählte er in der "Howard Stern Show" über seine bevorstehende Hochzeit mit Schauspielerin Megan Fox. Bei der Feier werde voraussichtlich "eine Armee von Menschen" neben ihm stehen. Unter anderem Comedian Pete Davidson. "Aber ja, Pete wird auf jeden Fall dabei sein", sagte er. Er fühle sich durch die Freundschaft mit Davidson "gesegnet", so der Musiker. "Wir sind zur richtigen Zeit in das Leben des jeweils anderen getreten." Machine Gun Kelly, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, ist seit 2020 mit Megan Fox zusammen. Im Januar 2022 gaben sie auf Instagram ihre Verlobung bekannt.