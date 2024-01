Frauke Ludowig, 60, TV-Moderatorin, rundet auf. Auf die Frage, wie alt sie sei, habe sie im letzten halben Jahr mit "60" geantwortet, obwohl sie erst am 10. Januar Geburtstag hatte. "Das war mein Trick, um mich an die Zahl zu gewöhnen", sagt sie Bild. Nach dieser psychologischen Hilfestellung habe sie kein Problem mit der neuen Zahl: "Ich finde es überhaupt nicht schlimm, sechzig zu sein. Ich werde gerne älter und blicke total gern zurück, es sind so viele großartige Dinge in meinem Leben passiert. Aber grundsätzlich lebe und schaue ich nach vorn."