Carolin Kebekus, 43, Komikerin, führt die enge Bindung zu ihrem jüngeren Bruder David, 39, Komiker, auf ein Missverständnis als Kind zurück. "Ich war vier, als er geboren wurde. Und ich glaube, meine Eltern haben mir das einfach gut verkauft", sagte die Kölnerin zur Vorstellung ihrer neuen gemeinsamen Show auf Pro Sieben. "Als der geboren wurde, dachte ich: Der ist für mich. Die haben halt nicht gesagt: Mama und Papa kriegen noch ein Kind, sondern: Ich bekomm noch ein Geschwisterchen. Ich war davon überzeugt: Meine Eltern haben den für mich gemacht. Der gehört mir." Heute betreibt Kebekus mit ihrem Bruder einen Podcast und tritt mit ihm in der neuen Fernsehshow "Wir gegen die!" als Team gegen Herausforderer an.

Detailansicht öffnen (Foto: Philipp Schulze/dpa)

Alida Gundlach, 79, langjährige Moderatorin der "NDR Talk Show", hat nach eigenen Angaben schon 1782 Tiere aus sogenannten Tötungsstationen gerettet. In einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zu ihrem 80. Geburtstag am Montag erklärte die Halbitalienerin, sie habe mit ihrem zweiten Ehemann einen Gnadenhof im niedersächsischen Dörfchen Büchten aufgebaut. Dort würden nun vor allem Hunde vermittelt, die sie zuvor in Süd- und Osteuropa aufgelesen hätte. Zu ihrem bevorstehenden runden Geburtstag sagte die Mutter zweier Söhne: "Ich bin eine Kämpfernatur, deswegen bin ich so fit geblieben."

Detailansicht öffnen (Foto: Andy Kropa/dpa)

Tiffany Chen, 45, Kampfsportlerin und Freundin des Schauspielers Robert De Niro, 79, litt nach der Geburt der gemeinsamen Tochter unter Gesichtslähmung. "Als ich nach Hause kam, hatte ich das Gefühl, dass sich meine Zunge seltsam anfühlte", berichtete sie in einem CBS-Interview. Die Zunge habe "gekribbelt und wurde langsam ein bisschen taub. Und dann merkte ich, dass sich mein Gesicht komisch anfühlte". Eine Woche nach der Geburt habe Chen ihr Essen nicht mehr im Mund behalten können und schließlich sogar angefangen zu lallen, schilderte sie. "In dem Moment, als ich ins Krankenhaus kam, habe ich alle Gesichtsfunktionen verloren." Schauspieler De Niro hatte im Mai die Geburt seines siebten Kindes bekannt gegeben. Die am 6. April geborene Gia Virginia ist das erste gemeinsame Kind des Schauspielers und seiner neuen Partnerin, die er an einem Filmset kennengelernt hatte. Im November 2018 hatte sich De Niro von seiner Ex-Frau Grace nach mehr als 30 Jahren getrennt.

Detailansicht öffnen (Foto: Bernd Thissen/dpa)

Lukas Podolski, 38, Dönermann, muss sich in Deckung bringen, weil er im Feindesland expandiert. Die Filiale seiner Döner-Kette in Mönchengladbach wurde in der Nacht auf Freitag kurz vor der Eröffnung mit schwarzer und grüner Farbe beschmiert - den Farben von Borussia Mönchengladbach, dem Erzrivalen von Podolskis langjährigem Klub 1. FC Köln. Ein Polizeisprecher bestätigte der Rheinischen Post den Vorfall. Die Kleckse trafen demnach vor allem den Schriftzug "Lukas Podolski". Das Geschäft im Herzen der Stadt wird von Franchise-Nehmer Salman Sugecmez betrieben, der die Farbe noch am Freitag entfernen ließ.