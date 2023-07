Kecalf Franklin, 53, und Edward Franklin, 66, Erben, haben dank mehrerer Zettel unter einem Sofakissen vor Gericht gewonnen. Laut einem Bericht der New York Times erkannte die Jury im Bundesstaat Michigan die vier handgeschriebenen Seiten als Testament ihrer 2018 gestorbenen Mutter Aretha Franklin an. Eine Nichte Franklins hatte die schwer zu entziffernden Dokumente 2019 im Haus der Soul-Sängerin in einem Vorort von Detroit entdeckt. Die Anwälte der beiden Brüder hatten argumentiert, der auf 2014 datierte Zettel würde ein Testament aus dem Jahr 2010 außer Kraft setzen, das zur selben Zeit in einem verschlossenen Schrank gefunden wurde. In beiden Testamenten sind alle vier Söhne Franklins als Erben vorgesehen, in dem älteren Testament hieß es aber, Kecalf und Edward müssten erst Abschlüsse erwerben, um den Nachlass bekommen zu können. Kecalf Franklin sagte nach dem Urteil, er werde "erst mal durchatmen", es seien fünf harte Jahre gewesen.

Detailansicht öffnen Rita Ora hat gerade nach fünf Jahren schöpferischer Pause ein neues Album veröffentlicht, es heißt "You & I". (Foto: Jack Hall/Getty Images for Pride In London)

Rita Ora, 32, Sängerin, hat sich selbst vergessen. Bei einem Auftritt im Sat1-Frühstücksfernsehen sollte sie Songs anhand von nur einer Textzeile erkennen. Nachdem sie "Feel" von Robbie Williams oder "Shallow" von Lady Gaga und Bradley Cooper ohne Zögern vervollständigen konnte, geriet sie bei dem Satz "Time flies by when the night is young" ins Stocken. Erst als ein paar Akkorde auf dem Klavier angespielt wurden, sagte sie: "Oh, mein Gott! Das bin ich. Bitte erzählt das niemandem." Bei dem Lied handelte es sich um ihren eigenen Song "Anywhere" von 2018.

Detailansicht öffnen (Foto: Karin Kraus/RTLZWEI/obs)

Harald Glööckler, 58, Designer, ist offenbar eine Koalition mit der CDU eingegangen. Fotos zeigen ihn in innigen Posen mit dem Ortsvorsitzenden in Berlin-Frohnau, Marc-Eric Lehmann, 26. Der Bild-Zeitung sagte Glööckler, Lehmann sei "ein sehr, sehr wichtiger Mensch" in seinem Leben. Auf die Frage, ob er sich ein Leben an der Seite eines Politikers vorstellen könne, antwortete er: "Sicherlich! Ich wollte immer schon die neue Nancy Reagan werden." Glööckler hatte erst im Februar die Auflösung seiner eingetragenen Partnerschaft mit Dieter Schroth, 74, beantragt.

Detailansicht öffnen (Foto: Valentin Flauraud/dpa)

Lil Nas X, 24, Rapper, guckt in die Röhre. Der US-Musiker wurde von der Polizei in Oslo dabei erwischt, wie er in Begleitung von drei Kumpanen mit einem E-Scooter durch einen Tunnel fuhr, der Autos vorbehalten ist. Auf Twitter schrieb die Polizei, das Quartett habe sich in den Festingstunnel "verirrt", weil es sich offenbar auf das Navi verlassen habe. Die Fahrspuren Richtung Osten hätten wegen des Vorfalls gesperrt werden müssen. Lil Nas X wurde zwar nicht namentlich erwähnt, gab sich aber selbst in einer Instagram-Story als Verkehrssünder zu erkennen. Er teilte Fotos aus der Röhre, zu einem schrieb er: "Bin im Begriff, in Norwegen ins Gefängnis zu wandern." Nach Angaben der Polizei hat der Rapper aber keinerlei Strafe zu befürchten. Die Gruppe habe sich entschuldigt.

Detailansicht öffnen (Foto: Imago/i Images)

Angelina Jolie, 48, und Brad Pitt, 59, einstiges Hollywood-Traumpaar, haben in ihrem Rosékrieg eine neue Eskalationsstufe erreicht. Im Streit über ihr 2008 gemeinsam erworbenes Weingut "Château Miraval" in der Provence nannte Jolie Pitts Selbstdarstellung als Winzer "lächerlich". Das geht aus Gerichtsakten hervor, aus denen die Financial Times zitiert. Ihre Anwälte schrieben demzufolge, Pitt sei "Schauspieler und kein Winzer". Jolies frühere Geschäftspartner warfen ihm laut den Gerichtsdokumenten vor, er verhalte sich "wie ein bockiges Kind". Pitt wiederum hatte zuvor behauptet, seine Ex-Frau habe ihren Anteil an dem Weingut entgegen früherer Absprachen verkauft, um ihm zu schaden. Jolie hatte 2016 nach zwölf Jahren Beziehung die Scheidung eingereicht.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Sylvester Stallone, 77, Helikoptervater, platzt in die Verabredungen seiner Töchter. Wenn sich Sophia, 26, Sistine, 25, oder Scarlet, 21, mit Männern träfen, rufe er sie an und frage, warum sie nicht zu Hause seien, sagte der Action-Schauspieler dem Magazin Bunte. "Es sind immerhin meine Mädchen und dafür gibt es natürlich keinen Mann, der gut genug ist."