Suki Waterhouse , 31, Model, Sängerin, Schauspielerin, kann ihre Schwangerschaft nicht länger verbergen. "Ich habe mich dazu entschieden, heute etwas Glitzerndes zu tragen, weil ich dachte, das könnte euch ablenken davon, dass hier etwas anderes vor sich geht", sagte sie bei einem Auftritt beim "Corona Capital Festival" in Mexiko-Stadt. Sie trug einen glitzernden Jumpsuit, der so eng saß, dass ihr Babybauch gut zu erkennen war. Waterhouse ist seit mehr als fünf Jahren mit Schauspieler Robert Pattinson , 37, liiert.

Detailansicht öffnen (Foto: Petras Malukas/AFP)

Marina Abramović, 76, Performance-Künstlerin, kommt vor lauter Auszeichnungen durcheinander. "Ein Modemagazin hat mich zur Frau des Jahres gewählt, und Sie kürten mich zum Mann des Jahres, scheinbar kann ich beides sein", sagte sie GQ Germany. Das Männermagazin würdigt sie bei den "GQ Men of the Year"-Awards allerdings nicht als "Mann des Jahres", sondern als "Art Icon of the Year", als Kunstikone des Jahres, wie die Zeitschrift des Verlags Condé Nast mitteilte. Überreicht werden soll die Auszeichnung im Rahmen einer Gala am 30. November in Berlin - genau am 77. Geburtstag der aus Serbien stammenden Künstlerin.

Detailansicht öffnen (Foto: Scott Garfitt/dpa)

Ridley Scott, 85, Regisseur, nimmt seine Filmfigur in Schutz. Napoleon sei für ihn kein Verbrecher gegen die Menschlichkeit, sagte der Brite der Deutschen Presse-Agentur. Er sei eine sehr umstrittene historische Figur, aber Kriegsverbrecher sei doch ein zu harter Begriff. Napoleon sei ein Leader gewesen, ein General, er habe Kriege geführt, bei denen Menschen starben, erklärte der 85-Jährige. Über den Kaiser der Franzosen hat Scott das Historienepos "Napoleon" gedreht, das in Deutschland nun in die Kinos kommt.

Detailansicht öffnen (Foto: Emmi Korhonen/dpa)

Asap Rocky, 35, Rapper, bewertet die berufliche und nebenberufliche Zusammenarbeit mit Partnerin Rihanna, 35, Popsängerin, als überaus erfolgreich. "Ich finde, wir haben wirklich gute Arbeit geleistet, als wir uns fürs Kindermachen zusammengetan haben", sagte er dem Magazin Complex. Er und die Grammy-Gewinnerin, die im vergangenen Sommer ihren zweiten gemeinsamen Sohn bekommen hatten, arbeiten beide einzeln mit dem Sportartikelhersteller Puma zusammen, weshalb Asap Rocky eigentlich auf ein mögliches gemeinsam designtes Produkt angesprochen worden war. Mit einem Lachen und mit Blick auf seine beiden Söhne erklärte er aber: "Ich glaube, das ist bislang unsere beste Schöpfung. Da gibt es nichts Besseres."