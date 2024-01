Ralf Moeller , 64, Schauspieler, ist Teilzeit-Veganer. Er esse nicht zu 100 Prozent vegan, sagte er im Interview mit der Bild . "Es gibt Momente, da habe ich auch mal einen Fisch oder Sushi gegessen." Aber es bedeute schon einen großen Schritt, selbst wenn man sich nur einmal die Woche vegan ernähre. "Der Elefant und der Gorilla sind ja zum Beispiel Pflanzenfresser - ich auch, da haben wir also etwas gemein. Wir drei sind die stärksten Pflanzenfresser, wenn Sie so wollen."

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/xMuttnikx/IMAGO/Pond5 Images)

Shia LaBeouf, 37, Schauspieler, hat sich firmen lassen. Der Kapuzinerorden Westamerikas teilte über soziale Medien mit, dass LaBeouf am Silvesterwochenende mit dem Sakrament vollständig in die katholische Kirche eingetreten sei. Ausschlaggebend war offenbar seine Hauptrolle im Film "Padre Pio". LaBeouf spielt darin Pio von Pietrelcina, einen der beliebtesten Heiligen Italiens. Sein Firmpate sagte der Catholic News Agency, dass der Schauspieler "irgendwann in der Zukunft" auch gerne Diakon werden würde. Während der Dreharbeiten sei ihm die Idee gekommen.

Detailansicht öffnen (Foto: Willy Sanjuan/dpa)

Kelly Clarkson, 41, Sängerin, hat keine Lust auf Dating. "Es ist so seltsam", sagt sie dem US-Magazin People. Sie sei als Single und alleinerziehende Mutter sehr zufrieden. Auch wenn sie nichts dagegen habe, einen neuen Partner zu treffen, wolle sie in jedem Fall nie wieder heiraten. Seit 2022 ist sie vom Vater ihrer beiden sieben und neun Jahre alten Kinder geschieden. "Ich wollte schon beim ersten Mal nicht heiraten", sagte sie - ihrem Ex sei die Ehe aber wichtig gewesen. Sie dagegen habe immer schon gewusst, dass Liebe nichts für die Ewigkeit sei.