Anika Bissel , 23, Handballerin, hat offenbar einen neuen Namen. Auf Instagram trägt sie jetzt den Nachnamen von Partner Manuel Neuer , 37, Bayern-Torwart. Die Bild -Zeitung will erfahren haben, dass sich das Sportler-Paar am Sonntagmittag im Rathaus in Tegernsee das Jawort gab - und sieht die Namensänderung als Beweis dafür. Die Trauung fand demnach im engsten Freundes- und Familienkreis statt. Für den Fußballweltmeister wäre es bereits die zweite Hochzeit. Ende 2019 hatte er sich von Exfrau Nina, 30, nach drei Jahren Ehe getrennt.

Detailansicht öffnen (Foto: Matt Sayles/dpa)

Hilary Duff, 36, Schauspielerin, fühlt sich manchmal wie eine Verliererin. Es habe so viele Momente gegeben, "in denen ich den Job nicht bekommen habe oder in denen ich auf der Stelle getreten bin", sagte Duff, die ihre erste Hauptrolle als Zehnjährige gespielt hatte, in der Talkshow von Kollegin Drew Barrymore, 48. Es seien so viele Absagen gewesen, dass sie sich an einzelne nicht mehr erinnern könne. Sie habe sie irgendwo weit hinten deponiert, weil es "sich nicht lohnt, daran festzuhalten". Barrymore, die im Alter von sieben Jahren mit ihrer Rolle in "E.T." weltberühmt wurde, hat ähnliche Erfahrungen gemacht: "Ich hatte schon so früh in meinem Leben ein so bizarres Verhältnis zur Ablehnung, dass ich zu schätzen wusste, was sie mir gab. Nämlich den Gedanken, dass es genug Platz für alle gibt und dass Konkurrenzdenken unnötig ist."

Detailansicht öffnen (Foto: Arne Dedert/dpa)

Ruth Westheimer, 95, Sex-Therapeutin, ist jetzt Anti-Einsamkeits-Botschafterin. Sie werde die landesweit erste Position dieser Art im US-Bundesstaat New York ehrenamtlich einnehmen, um der wachsenden "Einsamkeitsepidemie" entgegenzuwirken, teilte Gouverneurin Kathy Hochul laut einem Bericht der New York Times mit. Westheimer soll mit einem "Halleluja" auf die Anfrage reagiert haben. "Ich bin zutiefst geehrt und habe der Gouverneurin versprochen, Tag und Nacht dafür zu arbeiten, dass sich die New Yorker weniger einsam fühlen." "Dr. Ruth" wurde 1928 als Karola Ruth Siegel in Wiesenfeld bei Frankfurt geboren. Als Zehnjährige kam sie mit einem Kindertransport in die Schweiz und entkam so dem Holocaust. Später ging sie in die USA und wurde als Sexualtherapeutin mit Shows im Radio und im Fernsehen berühmt.

Detailansicht öffnen (Foto: ULMER via www.imago-images.de/imago images/ULMER Pressebildage)

Jan Josef Liefers, 59, Schauspieler, übt das Loslassen. Die beiden Töchter Lilly, 21, und Lola, 15, werden langsam erwachsen. Das ganze Leben habe sich die vergangenen Jahre darum gedreht, dass "alles gut läuft, und wenn das nicht mehr notwendig ist, dann entsteht da schon das ein oder andere Fragezeichen, und darauf muss man neue Antworten finden", sagte Liefers dem Magazin Bunte. Er blickt aber offenbar positiv in die Zukunft zu zweit mit Partnerin Anna Loos, 52: "Ich finde das eine ganz tolle Gelegenheit für alle Paare, alle Eltern dieser Welt, sich noch mal neu zu erfinden." Loos und Liefers sind seit fast 25 Jahren ein Paar. Der Schauspieler ist auch Vater zweier erwachsener Kinder, die aus früheren Beziehungen stammen.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Jackson/AP)

Charles III., 75, König, hat vorzeitig seinen Geburtstagskuchen bekommen. Der britische Monarch feierte am Dienstag seinen Ehrentag, stand aber bereits am Montag vor einer dreistöckigen Torte. Auf seinem Landsitz Highgrove habe er Mitglieder der Gesellschaft getroffen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Ein Chor habe "Happy Birthday" gesungen. An dem Afternoon Tea sollten auch Menschen teilnehmen, die in diesem Jahr 75 werden. Seinen eigentlichen Geburtstag soll Charles III. dann im kleinen Kreis mit Familie und Freunden gefeiert haben. Dazu gab es öffentliche Glückwunsche und 41 Kanonenschüsse.