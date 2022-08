Lukas Podolski, 37, ehemaliger Fußball-Nationalspieler, vergrößert seine Mannschaft. "Neuer Transfer", schrieb der Offensivspieler des polnischen Erstligisten Górnik Zabrze auf Instagram. "Können es nicht erwarten, dich zu treffen." Dazu teilte er ein Foto, auf dem seine beiden Kinder Louis, 14, und Maya, 6, vor einem Strauß Luftballons stehen, von denen einer die Aufschrift "Boy or Girl?" trägt. Im RTL-Interview bestätigte Podolski, dass er und seine Frau Monika im Januar zum dritten Mal Eltern werden, und beantwortete auch gleich die Boy-or-Girl-Frage: "Unsere Kinder freuen sich aufs Schwesterchen."

Detailansicht öffnen (Foto: Vianney Le Caer/dpa)

Selena Gomez, 30, US-Multitalent, setzt ein Bauchzeichen. Auf Tiktok teilte sie ein Video, auf dem sie im Badeanzug in einem Liegestuhl lümmelt. Als sie eine Stimme aus dem Off auffordert, ihren Bauch einzuziehen, antwortet sie: "Ich ziehe gar nichts ein! Echte Bäuche sind verdammt nochmal zurück!" Gomez, die sowohl singt als auch modelt als auch schauspielert, hat auf der Kurzvideoplattform 42,6 Millionen Follower.

Detailansicht öffnen (Foto: Charles Sykes/dpa)

John Legend und Kanye West, 43 und 45, US-Musiker, haben sich politisch auseinandergelebt. West habe es ihm übel genommen, dass er dessen Kandidatur im US-Präsidentschaftswahlkampf nicht unterstützt habe, sagte Legend im CNN-Podcast "The Axe Files". Außerdem führte er Wests Unterstützung für Donald Trump an. "Ich glaube, es wurde einfach zu viel, um unsere Freundschaft aufrechtzuerhalten", sagte Legend. Der Soulmusiker und der Rapper standen sich zu Beginn ihrer Musikkarrieren nahe und arbeiteten miteinander an Songs. Legend und seine Frau, Model Chrissy Teigen, sind als scharfe Trump-Kritiker bekannt.

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Charisius/dpa)

Ludwig Lehner, 33, Ryan-Gosling-Double aus Kirchseeon in Oberbayern, hat sich entfaltet. In der Münchner Abendzeitung sprach er über eine jüngst erfolgte Botox-Injektion: "Es ist meine erste Spritze. Ich habe zwei Falten auf der Stirn, die mich grimmig aussehen lassen." Das Alter gehe auch an ihm nicht spurlos vorbei, außerdem stehe bald die Wiesn an, "und natürlich möchte ich da frisch aussehen". Bekannt geworden war Lehner im Jahr 2017, als er sich im Auftrag des "Circus Halligalli"-Teams als Hollywoodschauspieler Ryan Gosling ausgab und bei der Verleihung der Goldenen Kamera im ZDF eine Auszeichnung entgegennahm. Die ProSieben-Sendung und Lehner selbst erhielten im darauffolgenden Jahr für die Aktion einen Grimme-Preis.