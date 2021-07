Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Jennifer Lawrence, 30, US-amerikanische Schauspielerin, fühlt sich manchmal wie im Hausarrest. Schon vor der Pandemie hat die Oscarpreisträgerin nach eigener Aussage sehr zurückgezogen gelebt. "Ich verlasse mein Haus nicht", sagte sie im Interview mit dem Portal T-Online, halb ernst, halb scherzhaft. Sie gehe nicht in den Supermarkt, damit ihr niemand nach Hause folgen könne. "Und ich gehe auch selten aus. Entweder besuchen mich meine Freunde oder ich besuche sie." Bereits vor der Pandemie sei es manchmal so gewesen, "als ob ich Hausarrest hätte. Aber privat zu sein, ist die einzige Möglichkeit, sich zu schützen", so Lawrence.

Peter Altmaier, 63, Saarländer und Bundeswirtschaftsminister, macht Urlaub zu Hause. Früher sei er gerne mit dem Auto weiter weg gefahren, doch jetzt fährt er nur in das kleine Bundesland, sagte der CDU-Politiker, der in Ensdorf bei Saarlouis geboren wurde, der Augsburger Allgemeinen. Öffentlichkeitswirksam fügte er hinzu: Sein ökologischer Fußabdruck sei nun "im Vergleich zu früheren Urlauben sehr bescheiden". Als Staatssekretär und nun seit rund zehn Jahren als Minister in Berlin sei er die meiste Zeit des Jahres nicht daheim, sagte Altmaier. "Und deshalb verbringe ich seit annähernd 15 Jahren meinen Sommerurlaub zu Hause im Saarland, in meinem Häuschen mit meinem Garten und versuche, mich beim Lesen von Büchern zu entspannen. Dann fahre ich mit dem Fahrrad an der Saar entlang. Manchmal fahre ich auch mit dem Auto in ein Eiscafé an der deutsch-französischen Grenze und esse ein Eis."

Frédéric Prinz von Anhalt, 78, deutsch-amerikanischer Geschäftsmann, hat seine verstorbene Ehefrau Zsa Zsa Gabor vier Jahre nach deren Tod in ihre Heimat zurückgebracht. Anhalt, der neunte und letzte Ehemann der US-amerikanisch-ungarischen Schauspielerin, ist mit Gabors Asche im Gepäck über Großbritannien und Deutschland nach Ungarn geflogen, wie die Münchner Abendzeitung berichtet. Angemeldet habe er die sterblichen Überreste bei der Fluggesellschaft nicht: "Es hätte nur wieder bürokratische Hürden gegeben. Da die ungarische Botschaft ihr Einverständnis gegeben hat, bin ich letzte Woche mit der Urne im Gepäck in Los Angeles abgereist. Zsa Zsa hatte einen eigenen Sitz in der First Class", sagt er. Die Pandemie und der damit einhergehende Einreisestopp hatten eine Beisetzung in Ungarn zuvor verhindert. Die Feierlichkeiten fanden am Dienstag auf dem Budapester Kerepescher-Friedhof statt. Frédéric von Anhalt sagte zuvor: "Es wird keine Trauerfeier, sondern eine wunderbare Lebensfeier. So hat es Zsa Zsa gewollt."

Victoria von Schweden, 44, Kronprinzessin, feiert ihren Geburtstag am 14. Juli erneut in Schloss Solliden auf der Insel Öland. Das schreibt das schwedische Königshaus auf Instagram unter einem Foto von Viktoria im cremefarbenen Kleid. Das öffentliche Treffen mit den Royal-Fans fällt dabei auch dieses Jahr aufgrund der Pandemie aus. Auf Öland findet jedoch eine pandemieangepasste Version von Victoriadagarna statt. So nennt sich das Konzert, das Teil der alljährlichen Victoria-Tage auf Öland ist. Während des Konzerts überreicht die Kronprinzessin den diesjährigen Victoria-Preis an den Skater Nils van der Poel.