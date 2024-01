Mary , 51, baldige Ex-Prinzessin von Dänemark , kann sich von 14. Januar an über einen minimal kürzeren Titel freuen. Wie das dänische Königshaus auf seiner offiziellen Instagram-Seite mitteilte, wird nach dem überraschenden Rücktritt von Königin Margrethe II. von Dänemark aus Her Royal Highness The Crown Princess Mary nun kurz Her Majesty Queen Mary, also Königin Mary. Ihr Mann, Kronprinz Frederik von Dänemark, 55, wird den Thron als König Frederik X. besteigen, so der Instagram-Post. Und auch ihr gemeinsamer Sohn Christian bekommt durch den Rückzug seiner Großmutter einen neuen Titel: Er wird nun Kronprinz, bisher hieß der 18-Jährige schlicht: Prinz von Dänemark.

Detailansicht öffnen (Foto: Vianney Le Caer/dpa)

Cillian Murphy, 47, irischer Schauspieler, ist am Set von netten Kolleginnen und Kollegen abhängig. "Ich habe eine Regel, dass ich nicht arbeiten kann, wenn es am Set nicht leicht ist", sagte der Ire der US-Zeitung Los Angeles Times. Beim Dreh von "Oppenheimer" sei er deswegen sehr dankbar gewesen für seine Kollegin Emily Blunt. Die gebürtige Britin, die in dem Christopher-Nolan-Thriller Oppenheimers Ehefrau spielt, sei "einer der lustigsten Menschen", so Murphy. Viele seiner Filme seien "ziemlich heftig" und führten ihn "an dunkle, herausfordernde Orte", weshalb er sich in seinen Drehpausen nach Entspannung sehne. "Ich muss mich wohlfühlen. Ich kann nicht die ganze Zeit an diesem dunklen Ort sein. Dafür habe ich nicht das Durchhaltevermögen."

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Giovanni Zarrella, 45, Moderator, hat laut seiner Frau Jana Ina einen "George-Clooney-Effekt". Erst kürzlich habe sie bei einer seiner Bühnenshows gedacht: "Mein Gott, ist der Typ noch hübscher geworden?", berichtete die 47-Jährige der Illustrierten Gala. "Während sich andere Männer mit der Zeit gehen lassen, wird meiner immer heißer." Vor allem aber schätze sie Giovanni als Vater der beiden gemeinsamen Kinder: "Familie ist am Ende das Wichtigste."