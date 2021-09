Bisher hatten die Anwälte von Prinz Andrew (61) alles getan, um die Zustellung einer Zivilklage wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihren Mandanten zu verhindern. Nun bestätigten die US-Anwälte des zweitältesten Sohns von Queen Elizabeth II. in der Nacht zum Samstag den Eingang der Gerichtsdokumente. Wie britische Medien berichteten, haben Andrews Anwälte im Gegenzug für die Eingangsbestätigung nun bis Ende Oktober und damit rund zwei Wochen länger Zeit, um auf die Schadenersatzklage zu antworten.

Die Frage, ob dem Prinzen die Dokumente korrekt zugestellt wurden, verzögert bisher den Prozessbeginn in den USA. Andrew hält sich britischen Medien zufolge in der schottischen Residenz seiner Mutter Queen Elizabeth II. auf, damit er nicht an seiner Meldeadresse zu erreichen ist. Zuvor waren alle Versuche gescheitert, die Unterlagen zuzustellen.

Nach Darstellung von Giuffres Anwälten hatte ein Wachpolizist vor Andrews Anwesen in Windsor die Dokumente im zweiten Anlauf entgegengenommen. Außerdem seien sie per Post geschickt worden. Andrews Verteidiger bezweifeln die Rechtmäßigkeit. Der Londoner High Court bestätigte mit Bezug auf ein internationales Abkommen, er werde Andrew über die Klage informieren. Fast zeitgleich ordnete der zuständige Richter in New York an, die Dokumente könnten auch an Andrews Anwalt in Los Angeles übermittelt werden.

Die US-Amerikanerin Virginia Giuffre wirft dem Royal vor, sie vor gut 20 Jahren als 17-Jährige mehrmals sexuell missbraucht zu haben. Der Neunte der britischen Thronfolge streitet die Anschuldigungen strikt ab. Der Fall ist verbunden mit dem Missbrauchsskandal um den mittlerweile gestorbenen US-Unternehmer Jeffrey Epstein. Andrew war mehrfach Übernachtungsgast bei Epstein. Dieser soll gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell jahrelang Dutzende Mädchen und junge Frauen in seine Abhängigkeit gebracht und sexuell missbraucht sowie anderen Männern zugeführt haben.