Von Jana Stegemann, Vinzent-Vitus Leitgeb und Marisa Gierlinger

Der Kampf gegen sexualisierte Gewalt wird an vorderster Front in Sicherheitsbehörden geführt: Gereade in Nordrhein-Westfalen ist in den vergangenen Jahren sehr viel passiert. Aber wo können wir schon früher ansetzen - im Idealfall, bevor etwas passiert? Und was kann jeder Einzelne dafür tun? Eine Folge darüber, wie Kinder selbst gestärkt werden können, und wo Erwachsene genau hinsehen sollten.