Interview von Violetta Simon

Im Schatten von Angela Merkel hat sich nach jahrelanger Dienstzeit auch ihre Doppelgängerin Ursula Wanecki in den Ruhestand verabschiedet. Jetzt ist Olaf Scholz ins Kanzleramt eingezogen, und man kann sich ganz sicher sein, dass es sich bei allen bisherigen Auftritten tatsächlich um den echten Olaf Scholz gehandelt hat, denn ein Double gibt es bisher nicht. Jochen Florstedt, 71, hat deswegen eine dringende Stellenausschreibung: Er ist Inhaber jener Doppelgänger-Agentur, bei der auch Ursula Wanecki unter Vertrag stand, und auf der Suche nach ihrem Nachfolger.

SZ: Herr Florstedt, seit Jahren suchen Sie nicht nur vergeblich nach einem Scholz-Double, sondern auch Politikerdoubles für Annalena Baerbock oder Robert Habeck. Was ist da los?

Jochen Florstedt: Ich kapier das ja selbst nicht! So'n Scholz, der müsste doch massenhaft durch die Gegend rennen. Aber niemand bewirbt sich. Als Stefan Raab noch "TV total" machte, hat er mich schon gebeten: Besorg mir Politiker! Seitdem such ich wie bekloppt. Die Angela, also die Ursula (Anm. d. Red.: Merkel-Double Ursula Wanecki), soll sich bei ihren Terminen umhören. Ich hab alle darauf angesetzt, mein komplettes Netzwerk. Eigentlich sucht ganz Deutschland.

Was glauben Sie, wieso hat sich bisher niemand gemeldet?

Ich vermute, viele haben Angst, dass man sie in den sozialen Medien verwurstet. Damals bei Merkel war das noch nicht so extrem.

Wie finden Sie Ihre Doubles normalerweise?

Die meisten bewerben sich über meine Webseite, indem sie Fotos von sich schicken. Allerdings muss ich 90 bis 95 Prozent ablehnen, weil sie der Person einfach nicht ähneln.

Was müsste ein Scholz-Double denn mitbringen?

Doubles müssen in erster Linie durch ihr Aussehen überzeugen: Kopfform, Augen, Nase, Mund - das muss biometrisch passen. Dann sollte man so gut wie möglich die Körperhaltung imitieren, wie jemand lacht oder geht, und auf bestimmte Merkmale im Ausdruck achten. Die Baerbock verzieht ja immer so ein bisschen die Unterlippe, der Habeck guckt jungenhaft, das muss man sich aneignen. Bei Scholz wäre es das verschmitzte Lächeln. Und natürlich die Größe: Einen Scholz mit 1,90 Meter kannste vergessen, genau wie einen Lindner mit 1,60 Meter. Das muss im ersten Moment überzeugen, sodass man sich fragt: Moment, ist der echt?

Wie ist es mit der Stimme und dem Sprechen?

Das wäre natürlich der Knaller, trifft aber selten zusammen. So etwas können in der Regel nur Parodisten, die wiederum selten den Figuren ähneln, die sie darstellen. Die Antonia (Anm. d. Red.: Stimmenimitatorin Antonia von Romatowski) macht zum Beispiel für das Politiker-Derblecken die Merkel, kann aber auch Kramp-Karrenbauer. Wolfgang Krebs imitiert den Stoiber, den Seehofer und den Söder. Bei Scholz wird es schwierig. Schwieriger jedenfalls als bei Lauterbach, der ja eine ganz eigene Sprechweise hat.

Was genau macht ein Double denn, wenn es nicht sprechen soll?

Werbung zum Beispiel. Oder in einer stummen Rolle auftreten. Die Angela, also Ursula, ist oft in der "Heute-Show" zu sehen. Die meisten Doubles besuchen Firmenevents oder laufen über einen roten Teppich, damit die Gäste sich mit ihnen fotografieren lassen können. Das reicht auch, ich meine: Der echte Bruce Willis steht ja auch nur rum. Der Hans, also unser Bruce Willis, hat einen breiten Pforzheimer Dialekt. Das ist egal, solange er nicht reden muss.

Detailansicht öffnen Jochen Florstedt, 71, lebt in Mülheim an der Ruhr, wo er vor 23 Jahren die Doppelgänger-Agentur gründete. Unter anderem hat er das bekannteste Merkel-Double, Ursula Wanecki, unter Vertrag. Er selbst tritt regelmäßig als Blues-Brothers-Double auf. Was er nicht hat: ein Double für den aktuellen Bundeskanzler. (Foto: Stefan Schejok)

Was würde es kosten, wenn wir den Bundeskanzler für unsere Betriebsfeier mieten würden - also wenn Sie einen hätten.

Das ist kein Job, bei dem man besonders viel verdienen kann. Die meisten haben daher normale Berufe. Ursula, unsere Angela, ist Steuerberaterin. Unser Daniel Craig ist Elektriker. Wobei man sagen kann: Je weniger Doubles es von einer Person gibt, umso besser die Verhandlungsbasis. Bei den Elvissen kann man nicht so viel verlangen. Für einen Scholz schon mehr, den würde ich für 1000 bis 1400 Euro verkaufen. Aber ich habe ja keinen.

Schon mal US-Senator Chris Coons in Erwägung gezogen? Seit das Foto der beiden auf Twitter gepostet wurde, gelten Scholz und Coons quasi als nach der Geburt getrennte Zwillinge.

Ja, wirklich witzig, beide Glatze und dann das verschwurbelte Gesicht. Aber biometrisch ähneln die sich vielleicht zu 20 Prozent. Nase und Kopfform gingen vielleicht noch, die Augen sind anders. Er könnte bestenfalls der Bruder sein, ach nein, gerade mal der Onkel. Wäre Coons in Deutschland, würde ich nach weiteren Fotos fragen, dann könnte man es versuchen. Andererseits: Ich glaube nicht, dass der das für 500 Euro macht.

Dann vielleicht mal bei Torsten Sträter anfragen? Ohne Mütze und Bart sieht der Komiker dem Scholz recht ähnlich.

Das wäre der Klopper, wenn der Sträter den Scholz machen würde. Aber Torsten Sträter wiegt doch um einiges mehr als der Kanzler. Und nur wegen der Haare - also nee.

Einem Politiker wie Scholz über einen längeren Zeitraum zu ähneln, ist natürlich auch eine Herausforderung. Was macht ein Double, wenn das Vorbild über die Jahre seine Haare verliert und 15 Kilo Gewicht verliert?

Dann müsste das Double ebenfalls abnehmen. Oder - im umgekehrten Fall - sich einen Theaterbauch anfertigen lassen und gegebenenfalls eine Perücke oder eben ein Glatzentoupet tragen.

Haben Sie eigentlich selbst Double-Qualitäten?

Ich wurde mal für den Sänger Heinz Rudolf Kunze gehalten - eine junge Frau bat mich um ein Autogramm. Die wollte mir das nicht glauben, bis ich ihr meinen Ausweis gezeigt habe. Aber inzwischen seh ich wirklich nicht mehr aus wie der Kunze. Dafür mache ich seit bald 30 Jahren den Jake von den Blues Brothers, mit Brille und angeklebten Koteletten.

Suchen Sie eigentlich auch noch ein Laschet-Double - oder hat sich das inzwischen erledigt?

Aber natürlich! Wenn Sie jemanden wissen, her damit!