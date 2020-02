Die Ermittler kamen gegen Montagmittag: Sie durchsuchten die Fabrikhallen der Firma Pro Ovo im niederösterreichischen Biberbach, beschlagnahmten Daten und vernahmen Mitarbeiter. Ihr Ziel: Beweise sammeln zu einem mutmaßlichen Lebensmittelskandal. Die Süddeutsche Zeitung und die Oberösterreichischen Nachrichten hatten zuvor über ekelerregende Zustände berichtet, die bei Pro Ovo zumindest im Jahr 2019 geherrscht haben sollen. Ein Informant hatte Fotos vorgelegt, die von Schimmel überwucherte und von Maden befallene Eier zeigen. Diese seien verarbeitet und ausgeliefert worden, erklärte der Mann. Gegen Pro Ovo - immerhin einer der größten eierverarbeitenden Betriebe Europas - wird nun wegen des Verdachts des schweren gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt. Darauf stehen in Österreich bis zu fünf Jahre Haft.

Detailansicht öffnen Das ist eines der Fotos, die in der Firma Pro Ovo in Österreich aufgenommen worden sein sollen. Sie alle zeigen Eier voller Schimmel, Maden, Fäulnis. (Foto: oh)

Pro Ovo stellt Eiermischungen her, die mit Zucker oder Salz versetzt, an Bäckereien, Nudelhersteller oder Gefrierkostfabrikanten geliefert werden. Und mittendrin: Reste von Maden, Schimmel, faule Eier. So jedenfalls erzählte es der Mann, den auch das Landeskriminalamt Niederösterreich für glaubwürdig hält. Seine Angaben decken sich mit internen E-Mails, die SZ und Oberösterreichischen Nachrichten vorliegen. Darin berichtet ein Mitarbeiter, dass einer Lieferung an den österreichischen Waffelhersteller Manner "schwarze" Eier und Ware untergemischt worden sei, die andere Abnehmer als mangelhaft zurückgeschickt hatten. Ein Geschäftsführer antwortete daraufhin laut der vorliegenden Mail-Kommunikation: "Verdorbene Eier haben bessere Backeigenschaften." Eine SZ-Anfrage zu der Mail ließ er unbeantwortet. Manner erklärte auf Anfrage, die Geschäftsbeziehungen mit Pro Ovo seien Ende 2019 beendet worden.

Der Informant erhob gegen Pro Ovo zudem den Vorwurf des Etikettenschwindels. Demnach soll Pro Ovo auch für Produkte, die angeblich nur mit Freilandeiern hergestellt werden, Käfigeier aufgeschlagen haben. Das Unternehmen wollte sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen äußern.

Österreichische Behörden wussten schon seit Längerem über die mutmaßlichen Missstände Bescheid. Bereits im vergangenen November ging bei der Staatsanwaltschaft Wien eine Anzeige ein, seit Dezember war die Staatsanwaltschaft St. Pölten eingeschaltet. Es vergingen jedoch Monate bis Ermittler in Biberbach vorfuhren - Monate, in denen Spuren vernichtet worden sein könnten. Zumal Staatsanwaltschaft und Polizei auch noch die Lebensmittelkontrolleure angewiesen haben sollen, von Kontrollen vorerst abzusehen, "um die Ermittlungen nicht zu behindern". So wurde Pro Ovo 2019 zuletzt im Juni kontrolliert. "Sämtliche Proben waren ohne Beanstandung", teilte die Landesregierung Niederösterreich mit.

Erst nachdem SZ und Oberösterreichische Nachrichten am Mittwoch über den Betrieb berichtet hatten, rückten am Donnerstag dann doch die Lebensmittelkontrolleure an. Polizei und Staatsanwaltschaft ließen sich noch mal vier Tage mehr Zeit. Das Ergebnis der Durchsuchungen war am Montagnachmittag noch nicht bekannt.