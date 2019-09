Klink (dpa/mv) - Für fünf Segler ist ein Bootsunglück am Dienstag auf der Müritz vor Klink (Mecklenburgische Seenplatte) glimpflich ausgegangen. Bei stürmischem und böigem Südwestwind bis zu Stärke acht war ihr Boot so gekentert, dass sich der Mast in den Boden des Sees rammte. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Waren erklärte, konnte ein Fahrgastschiff alle fünf Besatzungsmitglieder aufnehmen, bevor die Retter am Unfallort waren. Das Segelboot sei von der Feuerwehr geborgen worden.

Die genaue Ursache für den Unfall sei ebenso wie die Schadenshöhe noch nicht klar. Verletzt wurde niemand. Die Wassertemperatur der Müritz liegt derzeit bei etwa 16 Grad.