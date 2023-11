Von Alexander Menden, Osnabrück

Auf die Bibel würde er schwören, "hundertmal auf die Bibel", dass er seine Tat nicht geplant habe, sagt Giuseppe del B., 82. Am letzten Verhandlungstag vor der Urteilsverkündung ist der Rentner noch einmal in Saal 272 des Landgerichts Osnabrück gebracht worden. Als Angeklagter hat er das letzte Wort in einem Prozess, in dessen dreimonatigen Verlauf immer wieder die Frage gestellt wurde: Warum?