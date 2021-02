Von Alexander Menden

Seit Bill Murray als misanthropischer Meteorologe Phil Connors denselben Tag immer wieder erlebte, bis er die wahre Liebe fand und ein besserer Mensch wurde, steht der Filmtitel "Murmeltiertag" für das Gefühl, denselben Tag immer wieder zu erleben. Murmeltiertag, das ist aufstehen, Kaffee trinken, den Kindern sagen, dass gleich die Zoomkonferenz mit der Klassenlehrerin losgeht, sich umziehen (optional), an den Computer schlurfen, die erste eigene Zoomkonferenz des Tages einschalten. Kurz: Lockdown ist Murmeltiertag.

Der echte Murmeltiertag ist eine seit 1887 im amerikanischen Punxsutawney stattfindende, extrem alberne Veranstaltung. Männer mit Zylindern - der "Inner Circle" - holen zum Sonnenaufgang am 2. Februar auf dem Gobbler's Knob genannten Hügel ein Murmeltier namens Phil aus einem künstlichen Baumstamm. Einer der Honoratioren redet mit dem Tier und verkündet dann dessen Wettervorhersage: Sieht Phil seinen Schatten, dauert der Winter weitere sechs Wochen an. Sieht er ihn nicht, gibt es einen frühen Frühling. Normalerweise jubeln Tausende Phil zu, in diesem Jahr standen pandemiehalber nur die Zylinderherren mit Mund-Nasen-Schutz im Schneetreiben.

Um es kurz zu machen: Phil sagte sechs weitere Winterwochen voraus. Doch danach werde "der herrlichste Frühling, den wir alle je erlebt haben" folgen, versprach der Inner-Circle-Präsident Jeff Lundy. Und sein Kollege Dan McGinley verhieß den Livestream-Zuschauern im Lockdown: "Die Monotonie wird enden, die Zeitschleife wird durchbrochen werden!" Das sind die Vorhersagen, die wir hören wollen - egal, ob von einem Menschen oder von einem Murmeltier.