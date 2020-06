Ein Polizist steht am Eingang der Kleingartenanlage in Münster, in der Ende April vier Männer zwei Jungen missbraucht haben sollen.

Im Missbrauchsfall Münster um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern ist die Mutter eines zehnjährigen Opfers weiterhin Teil der Ermittlungen. Gegen sie bestehe aber kein dringender Tatverdacht und die Frau sitze demnach nicht in Untersuchungshaft, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Der Lebensgefährte der Münsteranerin gilt in dem Fall als Hauptbeschuldigter. Die Ermittler werfen dem 27-Jährigen 15 Taten über den Zeitraum November 2018 bis Mai 2020 vor. Dabei soll er die Vergewaltigungen gefilmt und fotografiert haben. Über das Darknet verbreitete er die Bilder. Die Westfälischen Nachrichten berichteten am Dienstag, dass die Mutter des Zehnjährigen seit 2018 vom Missbrauch ihres Sohnes gewusst habe.

Weitere mögliche Opfer

Am Dienstagmorgen wurde bekannt, dass es womöglich zwei weitere Opfer gibt. Zwei Väter hätten Anzeigen erstattet, dass ihre Söhne ebenfalls unsittlich berührt worden seien, berichtete ein Sprecher der Polizei Münster am Dienstagmorgen.

Die Anzeigen richteten sich nicht gegen den 27 Jahre alten Hauptverdächtigen aus Münster, sondern gegen andere, in dem Fall ebenfalls beschuldigte Männer. Die Kinder seien im gleichen Altersrahmen wie die bisher bekannten drei Opfer - also zwischen fünf und zwölf Jahren. Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher zunächst nicht. Bislang gab es in dem am Wochenende öffentlich gewordenen Fall Festnahmen von elf Tatverdächtigen aus mehreren Bundesländern, sieben sind in Untersuchungshaft.

NRW fordert Strafverschärfungen bei Missbrauch

Auch die Politik reagiert auf die Vorfälle: Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat der Bundesregierung vorgeworfen, die seit langem geforderten Strafverschärfungen für Kindesmissbrauch zu verschleppen. "In der Bundesregierung muss diese Entscheidung getroffen werden", sagte Reul am Dienstag in Düsseldorf. "Es geht sehr zäh voran."

In der Innenministerkonferenz (IMK) habe Nordrhein-Westfalen bereits einen Beschluss herbeigeführt, dass der Strafrahmen für Kindesmissbrauch und für die Verbreitung von Kinderpornografie erhöht werden müsse. "Es kann doch nicht sein, dass so etwas behandelt wird wie Ladendiebstahl", so Reul.