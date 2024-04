Von Nadine Regel

Das Erste, was Bergsteiger bei der Ankunft im Basislager des Mount Everest normalerweise sehen, ist ein großer Felsblock. In roter Sprühfarbe steht darauf "Everest Base Camp 5364 m." Der Brocken ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Meilenstein, der sich in die Natur einfügt und auf dessen Plateau man sich für einen Schnappschuss aufstellen kann. In dieser Saison aber ist die Sicht auf den Felsblock versperrt von einem großen Willkommensschild, auf dem die beiden Erstbesteiger Edmund Hillary und Tenzing Norgay abgebildet sind. In den sozialen Netzwerken stößt die Tafel nicht gerade auf Begeisterung. Von einem "Gefühl der Kommerzialisierung" ist dort die Rede oder davon, dass das Schild "deplatziert" sei. Jemand schrieb, es verursache "Augenschmerzen".