Detailansicht öffnen (Illustration: Marc Herold)

Mitten in ... Can Tho

Neben dem schwimmenden Markt, ist zu lesen, zähle auch der Nachtmarkt mit seinen grell beleuchteten Essensständen zu den Sehenswürdigkeiten in Can Tho. Also los zum Abendessen, nur der Hotelmitarbeiter will noch etwas loswerden. Auf keinen Fall Frittiertes essen, warnt er. So würden die Marktleute ihre nicht mehr frischen Speisen kaschieren. Ach ja, und dann die Kokosnüsse! "Don't even think about it!" Die seien oft schon längst verdorben. Er selbst habe gerade erst eine Lebensmittelvergiftung erlitten, Durchfall, Fieber, das volle Programm. Und das als Vietnamese! Am besten also alles meiden, was mit Kokosmilch zubereitet sei. Vom Rest? Könne man schon mal probieren, meint der Experte, aber immer nur "a little bit". Man sieht sich dann aber lieber satt. Rein optisch jedenfalls ein echter Leckerbissen, dieser Nachtmarkt. Moritz Geier

Detailansicht öffnen (Illustration: Marc Herold)

Mitten in ... Torre del Mar

Siesta-Time in Torre del Mar, 26 Grad, der Kopf brummt noch von der Sonneninfusion am Vortag. Die Costa del Sol macht auch im Spätherbst ihrem Namen noch alle Ehre. Auf der Suche nach Abkühlung also rein in ein Café. An der Bar steht José Antonio, ein Anfang Fünfziger mit Kreuzkette und breitem Andaluz. Er trinkt das wohl nicht erste Estrella des Tages und hat dringenden Gesprächsbedarf, zeigt mir Bilder von seiner Tochter, seinem Enkel und seinen Arbeiten als Fliesenleger. Irgendwann kommen wir auf den Gedanken, dass es doch super wäre, zu heiraten. Gesagt, getan. Ein Papiertuch wird zum Ehering umfunktioniert, die Bedienung zum Pfarrer und die hauseigene Tarta de Queso zur Hochzeitstorte. Ein kurzes, turbulentes Intermezzo. Die Mittagshitze verfliegt, die Scheidung folgt prompt. Der Strand ruft. Viktoria Spinrad

