Mitten in ... Berlin

Ein schöner, warmer Frühlingstag in Berlin hat gerade begonnen. Man radelt entspannt durch den Tiergarten, die Amseln singen, die Enten schnattern, alles sehr idyllisch. Es geht vorbei am Straußengehege des Zoologischen Gartens, das direkt an den Park angrenzt. Da kommt man plötzlich aus dem Tritt: Nanu, was ist denn da los? Ein großes Aufgebot an Polizisten durchkämmt die Anlage. Ist etwa einer der Strauße entflohen? Oder kriegt er den Kopf nicht mehr aus dem Sand? Da taucht ein Mann im Gehege auf, splitterfasernackt, mit einem Baumstumpf bewaffnet. Er stöhnt und schreit, rennt im Zickzack, dann verschwindet er im Unterholz, die Polizisten hinterher. Der Ausgang dieser merkwürdigen Verfolgungsjagd ist nicht bekannt, aber auch hier greift wohl die alte Berliner Grundregel: "If you can't control it, don't take it." Bettina Borck