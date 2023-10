Mick Jagger, 80, Junggebliebener, feilt an seinem legendären Tanzstil. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich genauso bewege wie früher", sagte der Rolling-Stones-Sänger der Deutschen Presse-Agentur in London mit einem Lachen. "Aber das geht nicht ohne Anstrengung, man muss dafür arbeiten. Wenn du Tänzer sein willst, musst du tanzen, du musst üben." Auch seine Bandkollegen Keith Richards, 79, und Ronnie Wood, 76, hielten sich bewusst in Form. So spiele Gitarrist Wood "ständig Konzerte mit irgendwelchen Leuten", damit seine Hände in Bewegung blieben. Er arbeite jeden Tag im Fitnessstudio, sagte Jagger. Allerdings tanze er zu Hause nicht täglich. "Wenn ich weiß, dass ich Konzerte geben werde, dann gehe ich tanzen. Dann muss ich in ein Tanzstudio gehen und ein Work-out machen, ein Tanztraining, um dranzubleiben."