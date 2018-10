10. Oktober 2018, 08:06 Uhr Unwetter auf den Balearen Tote nach heftigen Regenfällen auf Mallorca

Seit Montagabend haben Unwetter über dem Mittelmeer auf Mallorca zu Starkregen, Hagel und infolgedessen Überschwemmungen geführt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben die Wassermassen mehrere Todesopfer gefordert.

Behördenberichten zufolge soll die Naturkatastrophe mindestens fünf Menschen das Leben gekostet haben, weitere Personen werden vermisst.

Besonders betroffen ist die Ortschaft Sant Llorenç im Nordosten der Insel.

Heftige Regenfälle haben auf Mallorca viele Straßen in reißende Flüsse verwandelt und mehrere Todesopfer gefordert. In der Gemeinde Sant Llorenç im Osten der spanischen Urlaubsinsel trat am Dienstag ein Sturzbach über die Ufer. Die Wassermassen rissen dort am Abend zahlreiche Autos mit, wie auf Bildern und Videoaufnahmen von Medien und des Wetterdienstes der Balearen zu sehen war.

Die Zeitung Diario de Mallorca berichtet unter Berufung auf die mallorquinische Notrufzentrale von fünf Todesfällen. Unter anderem soll ein 71-Jähriger in einem Keller ertrunken sein. Eine Frau sei ebenfalls in ihrem Haus tot aufgefunden worden, eine weitere offenbar infolge des Unwetters ums Leben gekommene Person entdeckten Einsatzkräfte um drei Uhr morgens auf einem Privatgrundstück. Unter den Opfern seien auch zwei britische Urlauber, berichtete der Fernsehsender RTVE unter Berufung auf die Behörden. Demnach waren die Männer in einem Taxi in S'Illot in der Gemeinde Son Servera unterwegs, als sie von den Fluten getroffen wurden. Fünf Personen werden noch vermisst, berichtet Diario de Mallorca.

Es confirma una cinquena víctima mortal a causa de les tempestes a s'Illot #SonServera — 112 Illes Balears (@112IllesBalears) 10. Oktober 2018

Innerhalb von nur zwei Stunden seien etwa 220 Liter pro Quadratmeter gefallen, berichteten die Behörden. Einige Autofahrer seien am späten Abend wegen der Überschwemmungen noch in ihren Fahrzeugen gefangen gewesen, so Diario de Mallorca.

Das Unwetter verursachte auch in anderen Regionen der Insel Chaos und Überschwemmungen. Betroffen war aber vor allem der Osten Mallorcas. Mehrere Landstraßen und Häuser standen dort unter Wasser. Ein Tourist, der seinen Urlaub in einem Hotel im Küstenort Cala Mendia verbringt, wurde in der Mallorca Zeitung mit den Worten zitiert: "Hier waren heute zwei Wirbelstürme zu sehen, zum Glück nur auf dem Meer. Zwischendurch geht im Hotel der Strom aus, und aus einigen Lampen kommt Wasser heraus." Ministerpräsident Pedro Sánchez wolle am Mittwoch auf die Insel fliegen, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen, teilte die Regierung in Madrid mit.

Auf Mallorca hatte es schon seit Montag sehr heftig geregnet, ortsweise auch gehagelt. Durch das Unwetter kam es nach Medienberichten auf dem Flughafen von Palma am Montag und Dienstag zu Verzögerungen. Aus Sicherheitsgründen sei der zeitliche Abstand zwischen den Landungen vergrößert worden, hieß es. In der Hauptstadt und auch am sogenannten "Ballermann" östlich von Palma war die Lage aber weitgehend normal. Am Donnerstag soll sich die Wetterlage deutlich entspannen.