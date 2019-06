21. Juni 2019, 18:44 Uhr Missbrauch in Lügde Es war einmal ein Paradies

Auf dem Campingplatz Eichwald erfüllte "Onkel Addy" den Mädchen Träume: Süßigkeiten, Handys, ein Pferd. Nachts wurde sein Wohnwagen zum Albtraum. Der Fall des Andreas V., der offenbar über 20 Jahre Kinder missbrauchte.



Von Britta von der Heide, Jana Stegemann und Ralf Wiegand

Sie sind wieder da. Jetzt, im Juni, ist der Campingplatz Eichwald in Lügde-Elbrinxen zu neuem Leben erwacht. Die Bewohner sind zurückgekehrt und stutzen die Hecken, sie mähen den Rasen und düngen die Geranien in den Töpfen an den Jägerzäunen. Im Freibad gegenüber plätschert frisches Wasser in den Becken, der Eintritt ist frei für Campingplatzgäste. Es ist die erste Saison nach dem dunkelsten Winter, den sie hier erlebt haben.

Im Winter war immer wieder die Polizei da, zur Festnahme, zur Spurensicherung, ...