21 Menschen kamen bei der Loveparade in Duisburg am 24. Juli 2010 ums Leben. Mehr als 650 wurden verletzt.

21 Menschen sind vor zehn Jahren bei der Loveparade in Duisburg ums Leben gekommen. Wer trägt dafür die Verantwortung? Eines der aufwendigsten Gerichtsverfahren der Nachkriegsgeschichte geht ohne Urteil zu Ende.

Das Landgericht Duisburg hat am Montag den Prozess um das Unglück bei der Loveparade 2010 mit 21 Toten eingestellt. Bei den drei zuletzt verbliebenen Angeklagten hatte das Gericht zuvor nur eine geringe Schuld vermutet. Damit endet einer der aufwendigsten Strafprozesse der Nachkriegszeit nach 184 Sitzungstagen ohne Urteil.

Die Staatsanwaltschaft sowie die verbliebenen drei Angeklagten hatten der Einstellung schon im Vorfeld der Sitzung zugestimmt. Viele der 42 Nebenkläger hatten sich dagegen ausgesprochen - ihre Zustimmung war allerdings rechtlich nicht erforderlich.

In dem Prozess ging es um den Tod von 21 jungen Menschen bei der Loveparade in Duisburg im Juli 2010. Sie starben in einem Gedränge auf dem einzigen Zu- und Abgang des Veranstaltungsgeländes. Mehr als 650 Menschen wurden verletzt.

Zu Beginn des Verfahrens im Dezember 2017 waren zunächst zehn Beschuldigte angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hatte vier leitenden Mitarbeitern des Veranstalters Lopavent und sechs Mitarbeitern der Stadt Duisburg fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Von schweren Planungsfehlern war die Rede. Die Verfahren gegen die städtischen Mitarbeiter und einen Lopavent-Beschäftigten wurden im Februar 2019 wegen vermutlich geringer Schuld ohne Auflagen eingestellt. Bei den drei verbliebenen Beschuldigten stand damals eine Einstellung gegen Geldauflage im Raum. Sie lehnten ab. Er wolle nicht auf sein Recht verzichten, freigesprochen zu werden, hatte ein Angeklagter damals als Motivation angegeben.

Verhandlung wegen des Coronavirus unterbrochen

Für die übrigen drei Angeklagten ging der Prozess weiter - bis vor einigen Wochen das Coronavirus den Zeitplan sprengte. Nachdem zuletzt am 4. März verhandelt worden war, wurde der Prozess Mitte März unterbrochen, als eine Richterin vorsorglich unter Quarantäne gestellt wurde. Das Gericht verlängerte die Unterbrechung später bis auf Weiteres, weil mehrere Prozessbeteiligte zu Corona-Risikogruppen gehörten. Tage später schlug das Gericht vor, den Prozess ganz einzustellen. Wegen der Pandemie sei nicht absehbar, wann und wie die Verhandlung fortgesetzt werden könne.

Bei einer Einstellung gibt es kein Urteil. Den Begriff "Schuld" verwendete das Gericht trotzdem, im Konjunktiv: Anfang April hatte die Kammer es als "wahrscheinlich" bezeichnet, dass den Angeklagten "die ihnen vorgeworfene Tat nachgewiesen werden könnte", wenn die Hauptverhandlung ohne zeitliche Beschränkung fortgesetzt werden könnte. Allerdings dürfte eine "etwaige Schuld der Angeklagten" nach allen bisher vorliegenden Erkenntnissen als gering angesehen werden, hieß es. Eine eventuelle Strafe würde sich "im unteren Bereich des Strafrahmens bewegen", so das Gericht.