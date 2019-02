5. Februar 2019, 11:17 Uhr Unglück von Duisburg Staatsanwaltschaft für Einstellung des Loveparade-Verfahrens

Die Staatsanwaltschaft hat einer Einstellung des Loveparade-Prozesses in den Fällen aller zehn Angeklagten zugestimmt.

Frühestens am Mittwoch könnte das Verfahren nun gegen sieben Angeklagte ohne Auflagen eingestellt werden, gegen drei weitere mit Geldauflagen.

Ein Angeklagter hat bereits erklärt, einer Einstellung des Verfahren gegen ihn persönlich nicht zuzustimmen.

Aus dem Gericht von Benedikt Müller

Im Loveparade-Strafprozess ist die Einstellung des Verfahrens gegen die Mehrheit der Angeklagten wahrscheinlicher geworden. Die Staatsanwaltschaft erklärte am Dienstag, dass sie dem Einstellungs-Vorschlag des Gerichts in allen Fällen zustimmt. Frühestens morgen soll eine Entscheidung fallen, ob das Gericht einzelne Verfahren abtrennt und andere einstellt.

Das Landgericht Duisburg hatte Mitte Januar vorgeschlagen, das Verfahren gegen sieben Angeklagte ohne, gegen drei Angeklagte mit Auflagen einzustellen. Die individuelle Schuld der Angeklagten sei als gering oder allenfalls mittelschwer anzusehen, hatte das Gericht seinen Vorstoß damals begründet.

Als Auflage nannte die Staatsanwaltschaft die Zahlung einer angemessenen Geldauflage, "die in einer Größenordnung von jeweils etwa 10 000 Euro liegen" solle. Das Geld soll einer gemeinnützigen Einrichtung zugute kommen. Bei den drei Angeklagten, die eine Auflage erhalten sollen, handelt es sich um drei Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent.

Der Strafprozess habe die entscheidenden Ursachen der Loveparade-Katastrophe aufgearbeitet, sagte Oberstaatsanwalt Uwe Mühlhoff: Weder das Eventgelände in Duisburg noch das Konzept der Veranstalterfirma Lopavent seien für so viele Besucher geeignet gewesen. Zudem seien die Besucherströme falsch geleitet worden, die Verantwortlichen hätten "ein Kommunikationschaos" am Tag der Loveparade zu verantworten. Wäre all dies im Voraus erkannt worden, wären die Todesfälle und Verletzungen "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht eingetreten", so Mühlhoff.

Dennoch läuft der Justiz die Zeit davon: Das Landgericht hat an bislang 100 Verhandlungstagen 59 Zeugen vernommen, in das entscheidende Sachverständigen-Gutachten sind aber Aussagen von weiteren 575 Zeugen eingeflossen. "Eine ganz erhebliche Anzahl von diesen" müsste noch vor einem möglichen Urteil vor Gericht aussagen, sagte der Oberstaatsanwalt. Dies sei selbst mit größter Anstrengung "nicht zu absolvieren", bevor der Prozess im nächsten Juli - genau zehn Jahre nach der Katastrophe - verjähren würde. Bereits jetzt habe der Strafprozess ein wesentliches Ziel erfüllt, sagte Mühlhoff, nämlich die Loveparade-Tragödie öffentlich aufzuarbeiten. Auch gälten bereits heute strengere Anforderungen an Großveranstaltungen.

Fortsetzung nur gegen einen Angeklagten möglich

Einer der Angeklagten hatte vergangene Woche erklärt, dass er einer Einstellung in keinem Fall zustimmen wolle und eine Fortsetzung des Prozesses wünsche. Er wolle sich nicht "damit abfinden, für ein "schnelles Ende" auf die Feststellung seiner Unschuld verzichtet zu haben", teilte dessen Anwalt mit. Nach der Stellungnahme der Staatsanwaltschaft am Dienstag bekräftigte er in einer Sitzungspause die Position seines Mandanten: "Es hat sich nichts geändert, es bleibt dabei."

Bei den übrigen sieben Angeklagten handelt es sich um die sechs angeklagten Mitarbeiter der Stadt Duisburg sowie einen Mitarbeiter des Veranstalters. Ob die anderen neun Angeklagten der Einstellung zustimmen werden, war zunächst offen. Sie haben bis Mitternacht Zeit, Stellung zu nehmen. Einige wollten bereits am Dienstag im weiteren Verlauf des Verfahrens eine Erklärung abgeben. Dann muss das Gericht prüfen, ob von der Staatsanwaltschaft und den jeweiligen Verteidigern übereinstimmende Erklärungen vorliegen.

Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg gab es am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände eine verheerende Massenpanik. 21 Menschen kamen damals ums Leben, mindestens 652 wurden verletzt. Die Richter warfen den Verantwortlichen "kollektives Versagen" vor.