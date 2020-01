Neukirchen-Vluyn (dpa/lnw) - Ein Hund ist in Neukirchen-Vluyn am Niederrhein aus einem geparkten Auto gestohlen worden. Nach Polizeiangaben von Mittwoch hatte die 44 Jahre alte Autofahrerin aus Duisburg ihren Wagen am frühen Dienstagabend vor einem Kosmetiksalon abgestellt. Als sie eine Viertelstunde später zurückgekommen sei, habe von dem weißen Malteserrüden namens "Wuffy" jede Spur gefehlt. Die Ermittler gehen von einem Diebstahl aus. Möglicherweise sei das Auto nicht abgeschlossen gewesen, da an dem Wagen keine Aufbruchspuren entdeckt worden seien.