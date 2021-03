Kolumbien:Immobilien mit dunkler Vergangenheit

Vergangenheit zu verkaufen: Dieses Haus in Montería im Norden Kolumbiens verfügt über vier Zimmer, vier Bäder, einen Speisesaal, zwei Parkplätze und Kabelfernsehen. Über die Vorbesitzer steht in der Immobilienanzeige nichts.

Die kolumbianische Regierung versucht, Häuser loszuwerden, die sie von Rebellen oder paramilitärischen Kämpfern beschlagnahmt hat. Aber wer will schon in Wohnungen leben, in denen vielleicht Menschen gefoltert oder Morde geplant wurden?