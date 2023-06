Interview von Vera Schroeder

Mehr als 40 Prozent aller Tatverdächtigen im Bereich Verbreitung pornografischer Schriften sind minderjährig, hat gerade die Kriminalstatistik ergeben. Die Zahl der Fälle ist zuletzt deutlich gestiegen, vieles davon findet in Klassenchats statt, manche gleichen inzwischen einem Ort aus der Vorhölle. Die Medienpädagogin und Datenschutzexpertin Jessica Wawrzyniak ist in den 1990ern aufgewachsen, hat es also selbst knapp verpasst, mit dem Smartphone groß zu werden. Sie hat an Schulen mit Schülern zu Cybermobbing und Sexting gearbeitet und schreibt und bloggt zu diesen Themen.