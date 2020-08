Zehn Monate nach der Gewalttat mit fünf Toten in Kitzbühel in Österreich musste sich am Mittwoch der 26-jährige Tatverdächtige vor dem Landgericht Innsbruck verantworten. Gegenüber den Ermittlern hatte er die Tat gestanden, im Prozess wiederholte er sein Geständnis. Das Gericht verurteilte ihn daraufhin zu einer lebenslangen Haftstrafe. Für den Prozess war nur ein Tag angesetzt.

Die Anklage warf dem jungen Mann vor, in den frühen Morgenstunden des 6. Oktober 2019 seine 19-jährige Ex-Freundin, deren Vater, 59, die Mutter, 51, den 23-jährigen Bruder sowie den 24-jährigen Freund seiner ehemaligen Lebensgefährtin erschossen zu haben. Er habe aus Enttäuschung über das Ende seiner Beziehung gehandelt, so die Staatsanwaltschaft.

Kurz vor der Tat hatte der 26-Jährige mehrfach versucht, seine Ex-Freundin in ihrem Elternhaus zu sprechen. Er war aber vom Vater und vom Bruder nach Hause geschickt worden. Daraufhin habe der Angeklagte den Entschluss gefasst, alle zu töten, so die Staatsanwaltschaft. Alle Opfer starben durch Schüsse aus kurzer Distanz. Nach der Tat stellte sich der junge Mann auf der örtlichen Polizeiwache.

Zum Auftakt des Prozesses erklärte die Verteidigerin, ihr Mandant habe nicht aus reiner Eifersucht gehandelt. "Es ist viel komplexer", sagte die Rechtsanwältin. Ihr Mandant habe nie gelernt, seine emotionalen Bedürfnisse zu artikulieren und er habe einen großen Wunsch nach Stabilität gehabt, zitierte sie aus dem psychiatrischen Gutachten. Laut dem Gutachten war der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat allenfalls alkoholbedingt enthemmt, aber zurechnungsfähig. Er soll zum Tatzeitpunkt zwischen 0,6 und 1,65 Promille gehabt haben. Die Waffe samt Munition hatte der 26-Jährige aus dem Safe seines im Ausland lebenden Bruders.

Klaus Winkler, der Bürgermeister des Orts, hatte kurz nach dem Verbrechen gesagt: "Diese Tat ist für uns alle unfassbar, die ganze Stadt trägt Trauer. Ein derart schreckliches Ereignis in dieser Dimension und Tragweite hat es bisher in Kitzbühel nicht gegeben. Der Verlust einer ganzen Familie löst in einem Ort in der Größenordnung von Kitzbühel aufgrund der vielen sozialen Kontakte tiefe persönliche Betroffenheit bei den Mitbürgern aus."

Mehr dazu in Kürze auf Süddeutsche.de