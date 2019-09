Berührende Szenen (von links nach rechts): Die überaus bakterienbelastete Holmes-Statue in London, Julia in Verona, das Grab Victor Noirs in Paris, ein Löwen-Knauf vor der Münchner Residenz, der Hodensack des "Charging Bull" in New York und der Hund unter der Prager Sankt-Nepomuk-Statue.

(Foto: Haas, AFP (2), Imago (3))