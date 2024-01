Detailansicht öffnen (Foto: Willy Sanjuan/Invision)

Jennifer Garner, 51, Schauspielerin, leidet unter Flugverspätungsangst. "Meine Reisen sind immer so sorgfältig geplant", sagte die US-Amerikanerin, die mit ihrem Ex-Ehemann Ben Affleck drei Kinder im Teenager-Alter hat, dem Online-Magazin Thrillist. "Ich lande und schlittere immer direkt in die Aufführung oder Bettgehzeit eines Kindes." Die Schauspielerin, die aus der TV-Serie "Alias" und durch Filme wie "30 über Nacht" bekannt ist, erklärte: "Meine größte Angst sind also Verspätungen, die mich daran hindern könnten, rechtzeitig zu meinen Kindern zu kommen."

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Joschka Fischer, 75, Ex-Außenminister und Alt-68er, kann mit hochmotorisierten Protesten nichts anfangen. "Als alter Demonstrant darf ich Ihnen sagen: Das hätte ich mir mal gewünscht, staatlich subventioniert zur Demo zu fahren", sagte Fischer in einem Interview der Augsburger Allgemeinen über die aktuellen Bauernproteste. "Diese riesigen Traktoren! Diese Leute meinen, sie hätten einen Anspruch darauf, dass ihr Diesel von uns bezahlt wird! Darauf muss man erst mal kommen."

Detailansicht öffnen (Foto: Alexandre Meneghini/dpa)

Anthony Hopkins, 86, Schauspieler, versucht, 68-Jährige zu imitieren. Er möchte sich nicht altersgerecht verhalten, sagte der Waliser dem Magazin People. Bei seinem Alter habe er deswegen die Zahlen vertauscht: 68 sei er jetzt, nicht 86. Was er als 68-Jähriger so mache? "Ich mache etwas Albernes, weil wir Humor brauchen. Wir brauchen etwas zum Lachen im Leben." In den sozialen Medien postet der Hannibal-Lecter-Schauspieler deswegen immer wieder amüsante Videos, die ihn etwa beim Rumba-Tanzen in der Küche zeigen. Auf Instagram und Tiktok folgen ihm insgesamt mehr als acht Millionen Menschen.