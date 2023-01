Vietnam:Nach vier Tagen in tiefem Betonrohr - Junge für tot erklärt

Von Leonard Scharfenberg

Fast 100 Stunden hatten Einsatzkräfte und Helfer versucht den zehnjährigen Hạo Nam zu befreien. Er war am Samstag auf einer Baustelle in der vietnamesischen Provinz Đồng Tháp in ein 35 Meter tiefes Betonrohr gefallen. Die Rettungsversuche waren sehr aufwändig. Das Rohr, welches innen nur etwa 25 Zentimeter breit war, sollte aus der Erde gezogen werden. Das war bis zuletzt nicht gelungen. Die Provinzverwaltung erklärte den Tod des Jungen.

Hạo Nam hatte auf der Baustelle wohl weggeworfene Gegenstände gesammelt, die noch brauchbar seien, schreibt die Zeitung VNExpress. Wie er in das schmale Loch fallen konnte, bleibt unklar. Es sei schwer vorstellbar, dass da ein Junge reinpasse und dann auch noch so tief falle, "weil der Raum nur so breit ist wie die Hand eines Erwachsenen", sagte einer der Helfer an der Baustelle, die bis zum Schluss versuchten, das Kind zu retten. VNExpress schreibt, Nam habe zunächst noch um Hilfe gerufen. Zehn Minuten lang, dann seien die Rufe langsam verstummt.

Am Dienstag war es bereits unklar, ob Hạo Nam noch lebt. Zwar hätten die Einsatzkräfte regelmäßig Sauerstoff in das Rohr gepumpt. Es konnte aber nicht festgestellt werden, ob der Zehnjährige tatsächlich noch geatmet habe. Am Mittwochmittag ließ man eine Kamera hinab: Kein Lebenszeichen. Am Abend, 18:31 Uhr Ortszeit, sagt der Vizevorsitzende der Provinzverwaltung den vietnamesischen Journalisten dann: Ein Team aus Ärzten, Gerichtsmedizinern und örtlichen Behörden sei zum Schluss gekommen, der Junge könne nicht mehr am Leben sein. Vorher war der Vater des Jungen an den Einsatzort gelassen worden. Die Familie des verunglückten Kindes erhalte jetzt Hilfe von der Regierung.

Zuerst hatten Helfer versucht, die Erde rund um das unten geschlossene Rohr aufzuweichen, um es mit einem Kran aus dem Boden zu ziehen. Am Montag hatte sich dann das Militär eingeschaltet, Spezial-Ingenieure und Elitesoldaten geschickt und einen neuen Plan entworfen: Ein Stahlrohr mit anderthalb Metern Durchmesser wurde um das Betonrohr gelegt, um letzteres herausziehen zu können.

Anschließend sollte mit einem Detektor die genaue Position des Jungen bestimmt werden, um den Beton aufschneiden zu können. Doch dazu kam es nie. Bis zuletzt scheiterten die Einsatzkräfte daran, das Rohr vollständig aus der Erde zu ziehen. Laut VNExpress gab die Provinzverwaltung zu, ein Mangel an technischer Ausrüstung und Erfahrung habe die Rettungsaktion zusätzlich erschwert.

In der Nacht auf Freitag wolle man den Körper Jungen nun aus dem Rohr bergen, damit ihn seine Familie zeitnah beerdigen könne.