Sozial benachteiligte Jugendliche kümmern sich um den Garten eines Luxushotels hoch über Meran, ein Sternekoch bereitet seine Menüs mit den frischen Kräutern und Gemüsesorten zu. Über ein Projekt, das in mehrerlei Hinsicht Früchte trägt.

Von Titus Arnu, Meran

Zu Hause in Kabul hatte die Familie von Nasratullah Khan einen kleinen Garten. Gerade hat der 16-Jährige unter Aufsicht eines Sozialarbeiters eine Reihe Spinat angepflanzt, weit weg von der Heimat, nicht nur geografisch betrachtet. Zwischen Afghanistan und dem Hotelgarten hoch oben über der Stadt Meran in Südtirol, in dem er sich über das Beet bückt, liegen Welten.