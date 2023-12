Von Marcel Laskus

Jeremy Fragance hat eine Superkraft. Ihm gelingt, was in sozialen Medien mit den derzeitigen technischen Möglichkeiten nicht zu erreichen ist: Dort, wo nur mit den Ohren und Augen kommuniziert werden kann, übermittelt er als Parfüm-Influencer Informationen für die Nase. Die Leute mögen es, wenn er ihnen sagt, welche Düfte es im Winter braucht und welche er für "most masculine" hält. Die Leute schreiben ihm: "Ohne deine Videos wäre ich ratlos" und "So wie Jeremy die Düfte erklärt, rieche ich es sogar vor meinem Handy". Mehr als zehn Millionen Menschen folgen ihm bei Tiktok, Instagram und Youtube.